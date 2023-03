Banken Lagarde kämpft gegen den Vertrauensverlust

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank versucht, die Märkte zu beruhigen. Kritiker fordern eine schärfere Regulierung der Kreditinstitute.

Lagarde muss die Zuversicht wiederherstellen – wieder einmal. Ihr Mittel: Normalität ausstrahlen. (Foto: Reuters) EZB-Chefin Christine Lagarde

Christine Lagarde kommt regelmäßig in das Europaparlament, doch an diesem Montag ist der Auftritt der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) alles andere als ein Routinetermin. Die Notrettung der Schweizer Großbank Credit Suisse und die anhaltenden Kursverluste der europäischen Bankaktien versetzen die Märkte in Aufruhr. Der Bankensektor erlebt den schwersten Vertrauensschock seit der Finanzkrise 2008.

Die EZB-Chefin muss die Zuversicht wiederherstellen – wieder einmal. Ihr Mittel: Normalität ausstrahlen. „Der Bankensektor in der Euro-Zone ist resilient“, sagte sie. Die EZB sei „sehr zuversichtlich“, dass die Banken mehr als genug Kapital und Liquidität hätten. Lagarde lobt die Schweizer Behörden für das „schnelle Handeln“ am Wochenende. Dies sei fundamental für die Finanzstabilität.

Die EZB beobachte die Lage an den Märkten und sei notfalls bereit einzugreifen. Man habe alle Instrumente und werde diese bei Bedarf auch einsetzen. „Das haben wir in der Vergangenheit demonstriert“, sagte die Französin im Parlament.