Bargeld statt Bezahlkarte „Nur Bares ist Wahres“ – Österreich bewirbt Bargeld als Schutz in Krisenzeiten

Die Österreichische Nationalbank und weitere Institutionen haben eine Initiative zur Förderung des Bargelds gestartet. Das legt das Dilemma des Finanzsektors offen.

In Österreich gibt es 9000 Geldautomaten, die Zahl hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. (Foto: dpa) Geldautomat

Wien Kerzen, Zündhölzer, Mineralwasser und „eine signifikante Menge an Bargeld“ solle man im Hause haben, sagte der ehemalige Chef der Österreichischen Nationalbank (OeNB), Ewald Nowotny, vor Kurzem. Das sei vernünftig, zum Beispiel im Fall eines Blackouts.

In Österreich hängen immer noch viele Menschen am Bargeld. An der Kasse im Lebensmittelladen kramen nach wie vor viele Käufer ihre Münzen zusammen, und außerhalb der Hauptstadt Wien kommt man ohne Bargeld nicht weit. In kleinen Läden und dörflichen Gaststätten werden Bezahlkarten oft nicht akzeptiert.

Werbung braucht das Bargeld also keine, würde man meinen. Aber in Österreich läuft für diese Art des Bezahlens gerade eine Kampagne, die kommerzielle Anbieter von Debit- und Kreditkarten, also die „natürlichen Feinde“ des Bargelds, neidisch machen könnte.