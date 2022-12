Bashi-Kanal 39 chinesische Militärflugzeuge verletzen Luftraum: Taiwan lässt Kampfjets aufsteigen

Peking hat mit militärischen Aktivitäten Taipeh provoziert. Der Zwischenfall ereignete sich über einer Wasserstraße in einem Gebiet vor der Südostküste Taiwans.

Die Regierung in Taipeh will sich im Falle eines Angriffs verteidigen. (Foto: Reuters) Taiwanesische Kampfjets

Taipeh Nach Angaben des taiwanesischen Verteidigungsministeriums sind 39 chinesische Flugzeuge in die südöstliche Luftverteidigungszone Taiwans eingedrungen. Die Regierung in Taipeh habe daraufhin eigene Jets aufsteigen lassen, um die chinesischen Flugzeuge zu warnen, teilte das Ministerium am Donnerstag mit.

An dem Übergriff seien 21 Kampfflugzeuge und vier H-6-Bomber sowie Frühwarn-, U-Boot-Abwehr- und Luftbetankungsflugzeuge beteiligt gewesen, hieß es in einem Bericht über die chinesischen Aktivitäten in der Zone in den vergangenen 24 Stunden.

Viele der Flugzeuge flogen laut einer vom Ministerium zur Verfügung gestellten Karte über eine als Bashi-Kanal bekannte Wasserstraße in ein Gebiet vor der Südostküste der Insel. Auch drei chinesische Marineschiffe wurden den Angaben zufolge in der Nähe von Taiwan gesichtet.

China, das Taiwan als sein Eigentum beansprucht, hat in den vergangenen Jahren den Druck auf die selbstverwaltete Insel erhöht, die Regierung in Taipeh weist die chinesischen Ansprüche zurück. Taiwan wolle Frieden, werde sich aber im Falle eines Angriffs verteidigen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Szenarien einer möglichen Eskalation – Die wichtigsten Fragen und Antworten im Taiwan-Konflikt