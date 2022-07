Beerenplantagen Historische Dürre in Portugal: Wer bekommt noch Wasser, wenn es kaum mehr welches gibt?

Im Süden Portugals ist es so trocken wie seit 1200 Jahren nicht mehr. Den Bauern der Region droht das Ende – während nebenan Großfarmen florieren.

Monchiqueiro beim Verteilen von Stroh. José Monchiqueiro

José Monchiqueiro ist ein kleiner Mann von 72 Jahren mit ledriger Haut und breitem Nacken. Er ist Bauer, seine Hosen sind staubig, sein Arm ist geschwollen, der Bulle hat ihn mit dem Huf getreten. Sein Hof liegt an einer Landstraße zwischen der milden Ebene der Costa Vicentina am Atlantik und dem rauen Hügelland des Alentejo im Südwesten Portugals. Er und seine Frau leben seit 50 Jahren hier oben in den Hügeln. Schon immer warf der Bauernhof nur knapp das ab, was sie zum Leben brauchen.

„Wer nicht trinkt, wird durstig“, sagt Monchiqueiro und führt uns an seinem Gehöft vorbei eine Anhöhe hinauf. „Und wer zu lange durstig ist, der stirbt.“ Wir laufen vorbei an selbstgezimmerten Ställen, in den Trögen der Kühe schimmern Wasserpfützen. Die Feigenbäume am Feldrand sind verdorrt, die Zitronen grün geblieben, die Orangen braun geworden. „Alles trocken“, sagt Monchiqueiro, „alles tot.“

