„Beige Book“ Fed-Konjunkturbericht - US-Wirtschaft zu Jahresbeginn leicht gewachsen

Der Preisauftrieb dürfte sich der Erhebung zufolge abschwächen. Experten rechnen mit einer Leitzinserhöhung der US-Notenbank im März um 0,5 Prozentpunkte.

Washington In den USA ist die Wirtschaft der Notenbank Federal Reserve (Fed) zufolge zuletzt moderat gewachsen. Die wirtschaftliche Aktivität habe sich Anfang 2023 trotz unterschiedlicher Entwicklungen in den zwölf Bezirken insgesamt leicht verbessert, teilte die US-Zentralbank in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht „Beige Book“ mit. Die Erhebung lief bis zum 27. Februar und fußte auf Wirtschaftskontakten aus den Regionen.

Der Inflationsdruck habe überwiegend angedauert, jedoch habe sich die Preisbeschleunigung in vielen Bezirken beruhigt. Angesichts der großen Unsicherheit gingen die befragten Firmen nicht davon aus, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen in den nächsten Monaten deutlich verbessern dürften. Der Preisauftrieb dürfte sich im Jahresverlauf allerdings abschwächen.

Trotz hoher Inflation und steigender Zinsen war die Wirtschaft vor der Jahreswende auf Wachstumskurs geblieben. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Oktober bis Dezember auf das Jahr hochgerechnet um 2,7 Prozent zu.

Laut Notenbankchef Jerome Powell dürften die Konsumausgaben im laufenden ersten Quartal 2023 zwar in einem soliden Tempo zulegen. Zugleich signalisierten jüngste Konjunkturindikatoren aber ein gedämpftes Produktionswachstum. Zudem leide der Immobiliensektor unter den höheren Hypothekenzinsen. Angesichts der hartnäckig hohen Inflation signalisierte Powell den Finanzmärkten zugleich einen höheren Zinsgipfel. Die Fed setzte den Leitzins zuletzt nur um einen Viertel-Prozentpunkt herauf: auf die Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent. Nun könnte auf der Sitzung am 22. März ein größerer Schritt von einem halben Prozentpunkt folgen. Die Fed-Führungsetage hatte in ihrem Ausblick – im Fachjargon „Dot Plot" genannt – vor dem Jahreswechsel für Ende 2023 im Mittel ein Leitzinsniveau von 5,1 Prozent veranschlagt. Laut Experten ist davon auszugehen, dass der nächste „Dot Plot" einen höheren Zinsgipfel anzeigen wird.