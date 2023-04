Beitritt Großbritanniens Wie groß kann das asiatisch-pazifische Freihandelsabkommen noch werden?

Fünf Jahre nach der Gründung stärkt der britische Beitritt das transpazifische Handelsbündnis CPTPP deutlich. Experten sehen nun die EU und USA unter Zugzwang.

Die USA stiegen unter Bidens Vorgänger Donald Trump 2018 aus den Freihandelsverhandlungen aus. (Foto: dpa) US-Präsident Joe Biden und Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak

Düsseldorf, Tokio, Bangkok Mehr als eine halbe Milliarde Menschen und fast ein Sechstel der globalen Wirtschaftsleistung: So groß wird der Umfang des Freihandelsbündnisses CPTPP sein, wenn Großbritannien in den kommenden Monaten in den Handelsblock aufgenommen wird. Dass der Weg bis zum offiziellen Beitritt nur noch Formsache ist, verkündete der britische Premierminister Rishi Sunak in der Nacht auf Freitag: Er gab die entsprechende Einigung mit den bisherigen elf Gründungsmitgliedern bekannt.

Für Großbritannien wird das Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) zum wichtigsten Handelsbündnis seit dem Brexit. Langfristig könnte die britische Wirtschaftsleistung mit dem Beitritt um jährlich rund zwei Milliarden Euro steigen, erklärte die Regierung in London.