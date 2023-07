Fassungslosigkeit bei EU-Diplomaten, vorsichtig positive Signale aus Washington und von Nato-Generalsekretär Stoltenberg: Was bezweckt der türkische Präsident?

Erdogan sorgte mit seinem Vorstoß in Brüssel für Verblüffung. (Foto: AP) Recep Tayyip Erdogan

Istanbul, Vilnius Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine Zustimmung seines Landes zum Nato-Beitritt Schwedens mit der Aufnahme der Türkei in die EU verknüpft. Die Türkei könne den Nato-Beitritt Schwedens ratifizieren, falls die EU den Weg für einen Beitritt der Türkei zur Union bahne, sagte Erdogan am Montag in Ankara.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg signalisierte der Türkei am Montag in Litauens Hauptstadt Vilnius Unterstützung. „Ich unterstütze das Bestreben der Türkei, Mitglied der Europäischen Union zu werden“, sagte der Nato-Generalsekretär. Allerdings schränkte er ein, Schweden habe die „konkrete Liste von Bedingungen“ der Türkei für den Nato-Beitritt bereits erfüllt.

Am Montag wollte Stoltenberg einen letzten Vermittlungsversuch vor dem Nato-Gipfel in Vilnius unternehmen. In Vilnius sollten dazu am Nachmittag Erdogan mit Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson zusammenkommen.

Auch das Weiße Haus in Washington teilte mit, die USA hätten „stets die türkischen EU-Beitrittsbemühungen unterstützt und werden dies auch weiterhin tun“.

