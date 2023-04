Beitrittskandidat EU-Parlament will rasche Beitrittsverhandlungen mit Republik Moldau

Wenn Moldau die notwendigen Maßnahmen erfüllt habe, sollen die Beitritts-Gespräche in diesem Jahr beginnen. Das Land werde von Russland bedroht und sei deshalb auf Hilfe angewiesen.

Die EU hatte Moldau bereits im Juni 2022 gemeinsam mit der Ukraine zum EU-Beitrittskandidaten erklärt. (Foto: dpa) EU-Beitritt

Straßburg Das Europaparlament hat sich für rasche EU-Beitrittsverhandlungen mit der Republik Moldau ausgesprochen. Die Gespräche sollten noch in diesem Jahr beginnen, wenn Moldau die erforderlichen Schritte erfüllt habe, forderten die Abgeordneten in einer Resolution am Mittwoch in Straßburg. Die EU-Mitgliedschaft Moldaus sei eine geostrategische Investition in ein geeintes und starkes Europa. Moldau werde von Russland im Energiebereich erpresst und benötige Unterstützung, so die Abgeordneten.

Die EU hatte Moldau bereits im Juni 2022 gemeinsam mit der Ukraine zum EU-Beitrittskandidaten erklärt. Das zwischen Rumänien und der Ukraine liegende Land mit rund 2,6 Millionen Einwohnern ist eines der ärmsten Europas. Die proeuropäische Regierung Moldaus wirft Russland derzeit eine gezielte Destabilisierung des Landes vor. In der abtrünnigen Region Transnistrien sind seit den 1990er Jahren russische Soldaten stationiert.

Mehr: Angst vor dem Putsch – Moldau im Klammergriff Moskaus