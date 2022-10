Belarus will mit der russischen Armee eine Militäreinheit gründen. Analyst Artyom Shraibman erklärt das Verhältnis zwischen dem Machthaber und dem Kremlchef.

Berlin Herr Shraibman, Belarus’ Präsident Lukaschenko hat angekündigt, Russland mit Soldaten zu unterstützen und gemeinsame Einheiten aufzustellen. Was sagt das über seine Machtposition aus?

Wenn es tatsächlich dazu kommt, würde das bedeuten: Alexander Lukaschenkos Abhängigkeit vom Kreml ist mittlerweile so groß, dass er seiner eigenen politischen Taktik zum Machterhalt nicht mehr folgen kann – wenn Putin andere Pläne hat. Denn Lukaschenko gibt für die belarussische Öffentlichkeit den Friedliebenden, den Neutralen, der Russland lediglich indirekt unterstützt. Der Ukraine-Krieg ist in Belarus ausgesprochen unpopulär, auch in der Anhängerschaft des Regimes.

Wie sieht die indirekte Unterstützung für Russland bisher aus?

Belarus hat bereits militärische Einrichtungen, Flugplätze und seinen Luftraum zur Verfügung gestellt. Unterstützt wird Moskau auch auf dem internationalen Parkett. Minsks Vertreter bei den UN stimmen immer für Russland. Das gilt auch für andere Organisationen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen