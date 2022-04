Beratungen der EU-Finanzminister Geflüchtete sollen ukrainische Währung in Euro tauschen können

Geflüchtete am Berliner Hauptbahnhof

Bisher können Flüchtlinge aus der Ukraine ihre Landeswährung nicht in Euro tauschen. Das wollen die Finanzminister nun ändern.

Berlin, Brüssel Viele Geflüchtete aus der Ukraine konnten aus ihrer Heimat kaum etwas mitnehmen außer ein wenig Bargeld – und das ist in der EU bisher praktisch wertlos. Europäische Banken nehmen keine ukrainischen Hrywnja-Scheine an, die Währung ist in der EU nicht umtauschbar. Doch das soll sich nun ändern.

Die EU-Staaten wollen es geflüchteten Ukrainern ermöglichen, zumindest einen Teil ihres mitgebrachten Bargeldes in Euro oder andere Währungen umzutauschen. Darüber werden die EU-Finanzminister bei ihrem Treffen am Montag und Dienstag beraten.

Die EU-Kommission hat eine Empfehlung vorgelegt. Die Brüsseler Behörde schlägt vor, dass jeder Flüchtling bis zu 10.000 Hrywnja eintauschen darf. Das entspricht derzeit knapp 310 Euro. Auf welchem Weg die Regierungen die Banken dazu verpflichten, müssen sie selbst entscheiden. Auch sollen sie eine Regelung finden, die verhindert, dass einzelne Personen bei vielen verschiedenen Banken vorstellig werden.

Bisher ist ein Wechseln nicht möglich. In der Vergangenheit habe es praktisch keine Nachfrage nach dem Umtausch von Hrywnja in Euro gegeben, somit sei er von Banken und Wechselstuben nicht angeboten worden, erklärte der Spitzenverband Deutsche Kreditwirtschaft. Es gebe derzeit auch kein Clearing – wenn eine Bank also ukrainisches Bargeld ankaufe, könne sie die Bestände praktisch nicht weiterverkaufen. Es bedürfe einer europäischen Lösung.

Bundesbank will technische Hilfe leisten

Selbst Ukrainer, die viel Geld mitgebracht haben, sind darum nun auf Unterstützungsleistungen angewiesen. Damit sie immerhin etwas von ihrem Bargeld nutzen können, denken einige EU-Staaten nun darüber nach, die Banken zum Umtausch bestimmter Summen zu verpflichten.

Doch das würde ohne Koordinierung neue Probleme mit sich bringen: Die Flüchtlinge könnten dann in jenes Land reisen, in dem sie die größten Mengen tauschen können. Darum wollen die Finanzminister bei ihrem Treffen am Dienstag nun ein gemeinsames Vorgehen abstimmen.

Auch in der Bundesregierung wird darüber bereits beraten. So führt das Bundesfinanzministerium bereits Gespräche mit der Bundesbank. Die ist bereit, den Umtausch technisch zu unterstützen, etwa bei der Feststellung des Wechselkurses. Allerdings sollen die finanziellen Risiken nach Vorstellungen der Notenbank von der Regierung getragen werden. Zudem halten auch die europäischen Währungshüter ein abgestimmtes Vorgehen in der Euro-Zone für sinnvoll.

