Besuch in Polen Biden will den Westen führen – doch die Allianz gegen Putin steht vor einer ungewissen Zukunft

Der US-Präsident will kurz vor dem Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine nach Polen fliegen. Und damit ein Zeichen setzen.

Der US-Präsident will kurz vor dem ersten Jahrestag des Kriegsausbruchs den Nato-Partner Polen besuchen. (Foto: IMAGO/Cover-Images) Joe Biden

Washington Seit Wochen arbeitet das Weiße Haus an der Botschaft, die US-Präsident Joe Biden zum Jahrestag des Ukrainekriegs setzen will. Am 24. Februar 2022 waren russische Truppen in die Ukraine einmarschiert, ein Jahr später ist ein Ende des Konflikts nicht in Sicht.

Jetzt will die US-Regierung ein Signal der Stärke sowohl an Wladimir Putin als auch an die eigenen Verbündeten senden und den Führungswillen der USA innerhalb der westlichen Allianz demonstrieren. Biden, das erklärte das Weiße Haus am Freitag, werde unmittelbar vor dem Jahrestag nach Polen fliegen und die „brutale Invasion“ in den Fokus der Weltöffentlichkeit rücken.

Vom 20. bis 22. Februar, so der Zeitplan, trifft sich Biden mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda und den Staats- und Regierungschefs der „Bukarest Neun“, der Nato-Verbündeten in Osteuropa. Dazu gehören unter anderem Bulgarien, die Tschechische Republik und Estland, die Gruppe gründete sich 2014 nach der russischen Annexion der Krim.