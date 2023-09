Beziehungen Medien: Kim nach Russland-Besuch auf dem Weg nach Hause

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat russischen Medien zufolge seinen Besuch in Russland abgeschlossen. Er sei auf dem Weg zurück nach Nordkorea, wurde am Sonntag berichtet.

Die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldete, es sei eine Abschiedszeremonie für Kim veranstaltet worden. Zuvor hatten russische Medien berichtet, Kim habe in der russischen Region Ferner Osten eine Universität und ein Aquarium besucht.

Einem weiteren Bericht von Ria zufolge habe Kim im Rahmen seiner Russlandreise auch mehrere Lebensmittelunternehmen besucht. Kim interessiere sich für ein breites Spektrum von Themen, zitiert die Nachrichtenagentur Russlands Botschafter in Nordkorea, Alexander Matsegora. Der Machthaber sei mit den bisherigen Ergebnissen seines Besuchs zufrieden.

Laut Nordkoreas staatlicher Nachrichtenagentur KCNA findet Kims Russland-Reise zu einem Zeitpunkt statt, „an dem eine neue Blütezeit der Freundschaft, der Solidarität und der Zusammenarbeit in der Geschichte der Beziehungen zwischen den beiden Ländern beginne“.

Am Samstag hatte der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un gemeinsam mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu bei Wladiwostok russische Kampfflugzeuge, Hyperschallraketen und Kriegsschiffe besichtigt. Zuvor hatte Kim unter anderem schon eine Flugzeugfabrik besucht und sich in der Region Amur im Kosmodrom Wostotschny, Russlands modernster Raumfahrtanlage, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen.

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten zeigten sich besorgt über die zunehmenden militärischen Beziehungen zwischen den beiden Nachbarn. Es habe Befürchtungen gegeben, dass es ein Waffenabkommen zwischen Nordkorea und Russland geben könnte, das Präsident Wladimir Putin in seinem Krieg in der Ukraine helfen könnte. Kim war am vergangenen Dienstag per gepanzertem Zug in Russland eingetroffen.

Mehr: Keine Miene zum bösen Spiel – Wie Peking in Sachen Russland und Nordkorea den Balanceakt versucht