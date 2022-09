Beziehungen zu China Menschenrechtsausschuss des Bundestages reist Ende Oktober nach Taiwan

Berlin Acht Abgeordnete aller im Bundestag vertretenen Parteien wollen Ende Oktober nach Taiwan reisen. Ein entsprechender Antrag soll nach Informationen des Handelsblatts am heutigen Mittwoch vom Bundestagspräsidium genehmigt werden. Mit der Reise wollen die Parlamentarier ein Zeichen der Unterstützung an Taipeh senden.

Die chinesische Staatsführung betrachtet Taiwan als Teil von Chinas Territorium, obwohl das Land nie zur 1949 gegründeten Volksrepublik gehört hat und über eine eigene, demokratisch gewählte Regierung und eigene Gesetze verfügt.

Anfang August hatte eine Reise der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Taiwan für schwere Verstimmungen bei der chinesischen Staatsführung geführt. Als Reaktion auf den Besuch der amerikanischen Politikerin hatte Peking tagelange Militärmanöver in der Region abgehalten. Chinas Staats- und Parteiführer Xi Jinping betont immer wieder, dass China und Taiwan „wiedervereinigt“ werden sollen. Mehrfach hat er auch schon mit Gewalt gedroht, wenn diese Vereinigung nicht friedlich erreicht werden könne.

„Deutschland ist für China das wichtigste Land in Europa“, sagte Michael Brand, menschenrechtspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Sprecher des Menschenrechtsausschusses, dem Handelsblatt. „Insofern haben wir eine besondere Verantwortung, uns nicht wegzuducken und die Beziehungen zu demokratischen Ländern, die von China bedrängt werden, zu pflegen.“

Zwar wird nicht erwartet, dass die chinesische Staatsführung auf die Reise der Bundestagsabgeordneten annähernd so heftig reagieren wird wie auf die Reise Pelosis – auch eine Reise von EU-Parlamentariern hatte China vor ein paar Monaten lediglich scharf kommentiert. Dennoch würde sich Brand auch davon nicht abhalten lassen. „China verhält sich nach außen hin immer aggressiver“, so Brand. „Wenn man aus Angst vor einer negativen Reaktion der chinesischen Seite zurückschreckt, führt das dazu, dass diese Aggression sich nur weiter ausbreitet.“

Bundesregierung soll in Bezug auf Taiwan stärkere Akzente setzen

Bei ihrem Besuch in Taiwan vom 22. bis 29. Oktober wollen die Abgeordneten Vertreter der taiwanischen Regierung, des Parlaments, der Opposition sowie Vertreter der Zivilgesellschaft treffen. Von der CDU/CSU-Fraktion und der SPD reisen voraussichtlich jeweils zwei Parlamentarier oder Parlamentarierinnen mit, von den Grünen, den Linken, der FDP und der AfD jeweils einer oder eine.

Auf dem Reiseplan der Abgeordneten stehen neben Taiwan auch Japan und die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong. Dass Hongkong tatsächlich angesteuert wird, ist aufgrund der noch immer strengen Einreisebedingungen in der Metropole jedoch unwahrscheinlich.

Der CDU-Politiker Brand fordert auch die Bundesregierung auf, in Bezug auf Taiwan stärkere Akzente zu setzen. „Taiwan ist für die deutsche Wirtschaft wegen seiner Dominanz in der Chipindustrie sehr wichtig, der Bundeswirtschaftsminister sollte ruhig auch mal nach Taiwan reisen“, so Brand. Auch die FDP hatte bereits den Besuch eines Vertreters der Bundesregierung auf der Insel vorgeschlagen. Der taiwanische Hersteller TSMC steht für mehr als die Hälfte der Erlöse der zehn größten Chip-Auftragsfertiger weltweit, wie das Marktforschungsunternehmen Trendforce ermittelt hat. Taiwan ist für die Chipindustrie – und auch die Abnehmer in Deutschland – vorerst nicht zu ersetzen.

Grundsätzlich wäre ein Besuch von Wirtschaftsminister Robert Habeck oder einem anderen Vertreter der Bundesregierung in Taiwan möglich, obwohl Deutschland Taiwan im Rahmen seiner Ein-China-Politik nicht als unabhängigen Staat anerkennt und sich grundsätzlich auch alle anderen EU-Staaten bemühen, nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie Taiwan als souveränen Staat offiziell anerkennen.

Teil der Ein-China-Politik ist auch, dass bestimmte Funktionsträger aus Taiwan nicht nach Europa und entsprechende europäische Funktionsträger nicht nach Taiwan reisen. Dazu gehören jedoch laut einem Bericht der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) nur der Staats- und der Regierungschef, der Vizepräsident sowie der Außen- und der Verteidigungsminister. Im Fall von Deutschland sollen auch der Parlamentspräsident und der Oberste Richter nicht nach Taiwan reisen.

Ende August hatte die parlamentarische Staatssekretärin beim Bundeswirtschaftsminister, Franziska Brantner, an einem Wirtschafts-Round-Table mit deutschen und taiwanischen Wirtschaftsvertretern teilgenommen und wirtschaftspolitische Konsultationen mit Vertretern Taiwans geführt.

