Bilaterale Beziehungen Die USA und der Vietnam verbünden sich – zum Ärger Chinas

US-Präsident Joe Biden will unter anderem die Kooperation in der Halbleiterbranche stärken. Die Zusammenarbeit hat auch eine historische Dimension.

Die einst verfeindeten Nationen wollen noch stärker zusammenarbeiten. (Foto: AP) US-Präsident Joe Biden wird in Hanoi von Außenminister Bui Thanh Son empfangen

Neu-Delhi Im Ringen um Einfluss in Asien verbünden sich die USA mit Vietnam. Die beiden Länder stünden vor enormen Chancen, sagte US-Präsident Joe Biden am Sonntag bei einem Kurzbesuch in Hanoi, der Hauptstadt des kommunistisch regierten Landes, mit dem die Amerikaner künftig in der Halbleiterindustrie enger zusammenarbeiten wollen.

„Vietnam und die Vereinigten Staaten sind wichtige Partner in einer sehr kritischen Zeit“, fügte Biden in einem Gespräch mit Nguyen Phu Trong, dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei und mächtigsten Mann des Landes, hinzu.

Die beiden Länder vereinbarten, ihre Beziehungen formell zu einer „strategischen Partnerschaft“ aufzuwerten – ein Status, den das 100-Millionen-Einwohner-Land in Südostasien bisher nur wenigen Ländern, darunter China und Russland, gewährt hat. Lange sträubte sich Hanoi gegen diesen Schritt – aus Sorge, den wichtigsten Handelspartner China zu verärgern. Nun soll dieses Risiko offenbar hingenommen werden.