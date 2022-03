 Börse: Drei Gründe, warum China-Aktien in Hongkong und den USA abstürzen

Gute Wirtschaftsdaten aus China haben den Absturz der China-Werte nur kurz abgebremst. Analysten bezeichnen Tech-Werte wie Alibaba und Tencent für derzeit „nicht investierbar“.

Börse Hongkong

Peking In Hongkong brachen China-Werte am Dienstag erneut um fast sieben Prozent ein. Gute Wirtschaftsdaten aus China bremsten den Absturz des Hang Seng China Enterprises Index am Mittag ein wenig ab. Doch die Verschnaufpause war nur von kurzer Dauer.

Das Börsengeschehen in China „wird im Moment fast ausschließlich von der politischen Entwicklung dominiert. Wirtschaftsdaten spielen nur noch eine Nebenrolle“, betonte Thomas Altmann von der Investmentboutique QC Partners. Auch China-Aktien in den USA waren am Montag den dritten Handelstag in Folge um mehr als zehn Prozent abgestürzt.

Der Nasdaq Golden Dragon Index, der 30 US-gelistete China-Aktien umfasst, ist seit Donnerstag um mehr als 28 Prozent eingebrochen. Beim Hang Seng Tech Index betrug das Minus 23 Prozent. Er notiert auf dem tiefsten Stand seit seiner Einführung 2020.

Die Analysten von JP Morgan Chase & Co. hatten am Dienstag mindestens zehn chinesische Internetaktien, darunter JD.com, Alibaba und Tencent, auf „verkaufen“ herabgestuft. Sie bezeichneten die China-Aktien als kurzfristig „nicht investierbar“.

Aufgrund steigender geopolitischer und makroökonomischer Risiken seien viele internationale Investoren derzeit dabei, ihr Engagement im chinesischen Internetsektor zu reduzieren, was zu erheblichen Mittelabflüssen führt. Das sind die drei wichtigsten Gründe für den Absturz:

Sorge vor Zwangsdelisting

Am Donnerstag hat die US-Börsenaufsicht SEC fünf in New York notierte chinesische Aktiengesellschaften aufgefordert, detaillierte Prüfungsberichte für ihre Jahresabschlüsse vorzulegen. Andernfalls drohe ein Delisting. Bei den fünf Unternehmen handelt es sich um den Fast-Food-Konzern Yum China, der in der Volksrepublik unter anderem die Filialen von KFC und Pizza Hut betreibt, sowie um die Biotechfirmen BeiGene, Zai Lab und HutchMed und das Technologieunternehmen ACM Research.

Die Ankündigung löste einen regelrechten Ausverkauf chinesischer Aktien in New York aus. Hohe Kursverluste erlitten auch China-Aktien in Hongkong, insbesondere solche mit Doppellisting in den USA. Die Aufforderung der SEC basiert auf dem 2020 verabschiedeten Holding Foreign Companies Accountable Act. Das Gesetz schreibt vor, dass ausländische Aktiengesellschaften der US-Bilanzpolizei PCAOB Einblick in Prüfberichte sowie die zugrunde liegenden Unterlagen gewähren müssen.

Die US-Behörden setzen den Unternehmen und ihren Abschlussprüfern eine Frist von drei Jahren, um ihren Offenlegungspflichten nachzukommen. Mit der Bekanntmachung der SEC am vergangenen Donnerstag läuft die Frist für die fünf Unternehmen. Experten gehen davon aus, dass die US-Börsenaufsicht in den kommenden Wochen weitere chinesische Aktiengesellschaften auffordern wird, mehr Informationen bereitzustellen. Die fünf waren lediglich die ersten, die bereits einen Geschäftsbericht für 2021 vorgelegt hatten.

In China ist es Unternehmen und Wirtschaftsprüfern bislang untersagt, diese Informationen ausländischen Behörden zu Verfügung zu stellen. Insbesondere bei Tech-Unternehmen wird befürchtet, dass dadurch sensible Informationen in die falschen Hände gelangen könnten.

Derzeit finden Gespräche zwischen den USA und China statt, wie die regulatorischen Differenzen bei Auslandsbörsengängen chinesischer Unternehmen gelöst werden können. „Wir glauben, dass die beiden Seiten eine Einigung erzielen können, die mit den Gesetzen und Vorschriften beider Länder in Einklang steht und globale Investoren schützt“, hatte die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde am Donnerstag erklärt.

Wachsende Spannungen zwischen China und den USA

Doch Investoren befürchten, dass sich eine Einigung angesichts der wachsenden Spannungen zwischen China und den USA durch die gegensätzlichen Positionen im Ukrainekrieg verzögern könnte. Zudem haben die USA angedroht, mögliche Sanktionen auf China auszuweiten, sollte die Volksrepublik Russland im Ukrainekrieg stützen. China weigert sich, von einer russischen Invasion in der Ukraine zu sprechen, und hat wiederholt die Sanktionen des Westens gegen Russland verurteilt.

Seit Anfang der Woche sorgen Vorwürfe der USA, wonach Russland China um militärische Unterstützung im Krieg gegen die Ukraine gebeten habe, für zusätzliche Verunsicherung. Die USA warnten China vor Konsequenzen für eine Unterstützung Russlands. Das weckt die Sorge vor einer weiteren Eskalation sowie vor Sanktionen gegen chinesische Unternehmen.

Wirtschaftliche Probleme in China

Die politischen Konflikte verschärfen auch die wirtschaftlichen Probleme Chinas. Zwar meldete die Volksrepublik am Dienstag überraschend gute Wirtschaftsdaten für Januar und Februar: Sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion waren stärker als erwartet gestiegen. Doch Chinas Premier Li Keqiang hatte am Freitag vor „Abwärtsrisiken“, „Komplikationen“ und „Unsicherheiten“ für die chinesische Wirtschaft gewarnt.

Erschwerend kommt hinzu, dass China derzeit unter der größten Covid-Welle seit dem ersten Ausbruch der Pandemie in Wuhan vor zwei Jahren leidet. Die Zahl der Neuinfektionen stieg am Dienstag auf mehr als 5000 und damit mehr als doppelt so viele wie noch am Vortag. Mehrere Millionenstädte befinden sich im Lockdown, darunter der Industriestandort Changchun in Nordchina sowie die Tech-Metropole Shenzhen im Süden.

Tommy Wu, China-Spezialist des britischen Analysehauses Oxford Economics, geht davon aus, dass die jüngste Pandemiewelle sowie Chinas Entschlossenheit, an der Zero-Covid-Politik festzuhalten, es „zunehmend unrealistisch“ machen, das jüngst veröffentlichte Ziel für 2022 von rund 5,5 Prozent Wachstum zu erreichen. Die Analysten von Morgan Stanley rechnen im laufenden Quartal gar mit einem Null-Wachstum.

