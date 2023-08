Brände Flammen vor der Stadt: Tausende fliehen vor Waldbränden in Kanada

Die Waldbrände in Kanada breiten sich immer weiter aus. Die Feuerwehr liefert sich ein Wettrennen mit den Flammen. Flugzeuge evakuieren tausende Menschen.

Der Rauch des McDougall Creek Feuers zieht über den Okanagan Lake in Kelowna, British Columbia. (Foto: dpa) Waldbrände in Kanada

Kelowna Immer mehr Menschen müssen sich in Kanada wegen der Waldbrände in Sicherheit bringen. Neben den heftigen Feuern in den Nordwest-Territorien bedroht auch ein Brand im Südwesten des Landes mehrere Ortschaften. Diese liegen nahe des bei Touristen beliebten Sees Okanagan Lake.

Der Brand, der sich am Freitagmorgen (Ortszeit) nach Behördenangaben über eine Fläche von etwa 1100 Hektar erstreckte, sei nur noch etwa 10 Kilometer von der Stadt West Kelowna in der Region British Columbia entfernt, hieß es. Dort war am Donnerstag der Notstand ausgerufen worden.

Die 150.000 Einwohner sollten bereit sein, ihre Häuser gegebenenfalls sofort zu verlassen, erklärte die Stadtverwaltung.

Unterdessen lieferten sich Feuerwehr und Rettungskräfte in den Nordwest-Territorien im Norden Kanadas ein Wettrennen mit sich nähernden Bränden bei der Evakuierung der 20.000-Einwohner-Stadt Yellowknife.

Kanada durchlebt derzeit die schlimmste je registrierte Waldbrand-Saison. Landesweit sind über Tausend Brände aktiv, darunter 265 in den Nordwest-Territorien.

In Kelowna in der Provinz British-Columbia wurden die Einwohner aufgerufen, sich auf längere Abwesenheiten aus ihren Heimen einzustellen. Für etwa 5500 Häuser gilt Evakuierungsalarm. Deren Bewohner müssen gegebenenfalls umgehend ihre Wohnungen verlassen. Am Dienstag war das Feuer über den See Okanagan übergesprungen und brach am Ostufer aus, wo es nun Kelowna bedroht. Behörden warnten, für die gesamte Provinz gelte angesichts von Trockenheit und Hitze eine erhöhte Waldbrandgefahr. British-Columbia ist etwa dreimal größer als Deutschland. Flugzeuge evakuieren über 1000 Menschen In Yellowknife hatten am Donnerstag Flugzeuge etwa 1500 Menschen ausgeflogen. Für Freitag sind 22 Starts geplant. Viele Einwohner hätten die Kleinstadt über die einzige Straße verlassen, die Yellowknife mit der Außenwelt verbindet, teilten Behörden mit. Die Flammen waren auf eine Entfernung von 15 Kilometern an den Ort herangerückt, am Wochenende sollen sie die Außenbezirke erreichen. Auf Bildern waren lange Schlangen von Hunderten von Menschen zu sehen, die darauf warteten, sich für Evakuierungsflüge anzumelden. Auf beiden Seiten der Landstraße, die aus Yellowknife herausführt, brannte es stellenweise bereits. „Niemand hat mit einem Ereignis dieses Ausmaßes gerechnet", sagte die Einwohnerin Tebbia Teoncey, die nach Edmonton evakuiert wurde.