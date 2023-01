Brasilien Ausnahmezustand in der Hauptstadt: Tausende Bolsonaro-Anhänger stürmen Kongress und Regierungssitz

Eingeschlagene Scheiben im Kongressgebäude, ein wütender Mob im Palácio do Planalto. Die Ereignisse in Brasília erinnern an die Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021.

Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro stürmen das Kongressgebäude. (Foto: dpa) Brasília

Rio de Janeiro In Brasilien sind Anhänger des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro in der Hauptstadt Brasília in das Kongressgebäude sowie den Obersten Gerichtshof eingedrungen. Auf Videoaufnahmen örtlicher Medien war am Sonntag zu sehen, wie mehrere Tausend Menschen in beiden Gebäuden der Hauptstadt wüteten und Möbel zerstörten.

Ihre Zahl wurde auf etwa 3000 geschätzt. Die Polizei setzte Pfefferspray und Blendgranaten ein, konnte die Unterstützer des früheren rechten Staatschefs Bolsonaro aber nicht aufhalten.

Auch der Regierungssitz Palácio do Planalto wurde gestürmt. Männer mit Brasilienflaggen liefen durch Flure und Büros, wie im Fernsehsender TV Globo zu sehen war.

Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva war zum Zeitpunkt der Attacke nicht in der Hauptstadt. Er war in die Stadt Araraquara im Bundesstaat São Paulo gereist, um sich über die Folgen der schweren Unwetter in der Region zu informieren.

Die Ereignisse in Brasília erinnern an die Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021 durch Anhänger des ehemaligen Präsidenten Donald Trump. „Ich verurteile diese antidemokratischen Handlungen, die dringend mit der Härte des Gesetzes geahndet werden müssen“, schrieb Senatspräsident Rodrigo Pacheco auf Twitter. „Ich habe mit dem Gouverneur des Bundesdistrikts, Ibaneis Rocha, telefoniert, mit dem ich in ständigem Kontakt stehe. Der Gouverneur teilte mir mit, dass der gesamte Polizeiapparat sich darauf konzentriert, die Situation unter Kontrolle zu bringen.“ Tausende haben sich versammelt. (Foto: AP) Vor dem Kongress Die Chefin der regierenden Arbeiterpartei (PT) erhob bereits schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen in der Hauptstadt Brasília. „Die Regierung des Bundesbezirks war unverantwortlich angesichts der Invasion in Brasília und im Nationalkongress“, schrieb Gleisi Hoffmann auf Twitter. „Das war ein angekündigtes Verbrechen gegen die Demokratie, gegen den Willen der Wähler und für andere Interessen. Der Gouverneur und sein Sicherheitsminister, ein Anhänger von Bolsonaro, sind für alles verantwortlich, was passiert.“ Vandalismus in den Büros. (Foto: Reuters) Wütender Mob Der Gouverneur des Bundesbezirks, Ibaneis Rocha, kündigte bereits am Sonntagabend Konsequenzen an: „Ich habe die Entlassung des Sicherheitsministers des Bundesdistrikts beschlossen und gleichzeitig alle Sicherheitskräfte auf die Straße geschickt, um die Verantwortlichen festzunehmen und zu bestrafen.“ Und weiter: „Ich bin in Brasília, um die Demonstrationen zu beobachten und alle Maßnahmen zu ergreifen, um die antidemokratischen Ausschreitungen im Regierungsviertel einzudämmen.“ „Alle Sicherheitskräfte auf die Straße geschickt.“ (Foto: AP) Straßenschlacht Der linke Politiker Lula hatte vor einer Woche seinen Amtseid abgelegt. Sein Vorgänger, der Rechtspopulist Bolsonaro, erkannte den Sieg nicht an und verließ das Land 48 Stunden vor dem Ende seiner Amtszeit. Vor seinem Abflug nach Florida wandte er sich an seine Anhänger und rief sie zum Kampf gegen Lula auf. Sie haben seit der Stichwahl gegen deren Ausgang protestiert und einen Militärputsch gefordert, um eine Amtsübernahme von Lula zu verhindern. Dieser ist zum dritten Mal im Amt. Er war bereits von 2003 bis 2010 Staatsoberhaupt. In ersten Reaktionen stellten sich Staaten in der Region hinter Lula. Dessen Regierung habe Chiles volle Unterstützung angesichts des „feigen, abscheulichen Angriffs auf die Demokratie“, schrieb Präsident Gabriel Boric auf Twitter. Der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard schrieb ebenfalls über den Kurznachrichtendienst, sein Land stelle sich gegen jeden Angriff auf demokratische Institutionen. Kolumbiens Präsident Gustavo Petro erklärte: „Der Faschismus hat sich zu einem Putsch entschlossen.“ Er rief zu einer Dringlichkeitssitzung der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) auf. Auch der argentinische Präsident Alberto Fernandez sprach von einem Putschversuch und bot Unterstützung an. Jair Bolsonaro und dessen Anhänger akzeptieren die Wahlniederlage nicht. (Foto: Reuters) Ausnahmezustand Die Kluft zwischen beiden Lagern in der Gesellschaft ist so tief wie nie seit der Rückkehr des Landes zur Demokratie 1985. Beide Politiker machten sich im Wahlkampf gegenseitig massive Vorwürfe etwa wegen Korruption und haben damit zur Polarisierung der Gesellschaft beigetragen. Lula war 2018 wegen Bestechlichkeit verurteilt worden und hatte eineinhalb Jahre im Gefängnis verbracht. 2021 wurden die Urteile gegen ihn aufgehoben. Seine Zeit im Gefängnis habe seinen Sinn für soziale Gerechtigkeit verstärkt, sagten Vertraute. Mehr: Links-Politiker Lula als brasilianischer Präsident vereidigt