Brasilien Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro soll zu Sturm auf Kongress aussagen

Anhänger von Bolsonaro hatten das Regierungsviertel kurz nach dem Amtsantritt seines Nachfolgers gestürmt. Die neue Regierung macht Bolsonaro persönlich dafür verantwortlich.

Der ehemalige Präsident von Brasilien wird häufig mit Donald Trump verglichen. (Foto: Reuters) Jair Bolsonaro

Brasilia Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro soll zum Sturm von Anhängern auf das Regierungsviertel in der Hauptstadt Brasília Anfang des Jahres vernommen werden. Die Bundespolizei werde innerhalb von zehn Tagen die Aussage des rechtspopulistischen Politikers aufnehmen, ordnete der Oberste Gerichtshof am Freitag auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft an. Der genaue Termin wurde noch nicht bekannt.

Aufgebrachte Anhänger Bolsonaros hatten das Regierungsviertel wenige Tage nach dem Amtsantritt seines Nachfolgers Präsident Luiz Inácio Lula da Silva an Neujahr gestürmt. Kurzzeitig brachten sie den Kongress, den Regierungssitz und den Obersten Gerichtshof unter ihre Kontrolle. Sie randalierten in Büros und Sitzungssälen und hinterließen eine Spur der Zerstörung. Erst nach Stunden brachten die Sicherheitskräfte die Lage wieder unter Kontrolle.

Die neue Regierung und viele Brasilianer machen Bolsonaro persönlich für die Krawalle verantwortlich. Er hatte immer wieder Zweifel am Wahlsystem gestreut und seine Niederlage gegen Lula nie ausdrücklich eingeräumt. Radikale Anhänger blockierten daraufhin Straßen und riefen die Streitkräfte zum Putsch auf. Während des Sturms aufs Regierungsviertel hielt sich der Ex-Präsident in den USA auf.