Brasilien Lula empfängt Lawrow – und brüskiert die USA und Europa

Nach der Staatsvisite in China hat Brasiliens Präsident den russischen Außenminister Sergej Lawrow zu Gast. Lula droht seinen Bonus im Westen zu verspielen.

Lula will an seine außenpolitischen Erfolge während seiner zweiten Amtszeit anknüpfen. (Foto: Getty Images) Brasiliens Präsident Lula

Salvador Es sind nicht nur die offiziellen Kommuniqués, mit denen der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva außenpolitisch die Linie seiner Regierung zeigt. Es sind auch die improvisierten Reden, die Interviews und die oftmals reine Symbolik, mit denen Lula in seiner dritten Amtszeit Außenpolitik betreibt.

So wie jetzt im Anschluss an Lulas fünftägige Reise nach China und in die Vereinigten Arabischen Emirate: Der brasilianische Präsident und die wichtigsten Minister seines Kabinetts empfingen den russischen Außenminister Sergej Lawrow. Der russische Politiker begann in Brasilien seine Reise durch Lateinamerika, die er mit Besuchen bei den autoritären Regimen Venezuelas, Nicaraguas und Kubas fortsetzen wird.