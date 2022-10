Brasilien Lula gewinnt Präsidentenwahl in Brasilien

Der linke Lula gewinnt in Brasilien eine hauchdünne Mehrheit. Er war gegen den Rechtspopulisten Bolsonaro angetreten.

Der Ex-Präsident Lula tritt gegen den Amtsinhaber Bolsonaro an. (Foto: Reuters) Luiz Ignacio Lula da Silva

Brasilia/Sao Paulo Der linke Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat die Präsidentenwahl in Brasilien gewonnen. Lula kam in der Stichwahl auf 50,83 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt in Brasília am Sonntag (Ortszeit) bekanntgab. Der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro erhielt demnach 49,17 Prozent.

Zuvor hatte sich ein knappes Rennen zwischen Amtsinhaber Jair Bolsonaro und seinem Herausforderer Luiz Ignacio Lula da Silva abgezeichnet. Mit fortschreitender Stimmenauszählung überholte der linksgerichtete Ex-Präsident Lula am Sonntagabend den Rechtspopulisten Bolsonaro. Nach der Auszählung von 67,76 Prozent der Wahlmaschinen lag Lula mit 50,01 Prozent vor Bolsonaro, auf den 49,99 Prozent der bis dahin ausgezählten Stimmen entfielen. Bolsonaro hatte in ersten Zwischenergebnissen erwartungsgemäß einen Vorsprung. Er hat in jenen Regionen besonders viele Unterstützer, in denen die Auszählung rascher vonstatten geht.

Die Wahllokale hatten um 21.00 Uhr deutscher Zeit geschlossen. Rund 120 Millionen Bürger waren aufgerufen, ihre Stimme mit elektronischen Wahlmaschinen abzugeben. Beide Kandidaten stellten sich einer Stichwahl, da beim ersten Wahlgang Anfang Oktober kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhielt. Ähnlich wie Ex-Präsident Donald Trump in den USA hat auch Bolsonaro unbelegte Zweifel an der Zuverlässigkeit der Wahlmaschinen geäußert und damit Ängste geschürt, er könnte das Ergebnis nicht anerkennen. Am Wahltag hatten Straßenkontrollen der Polizei bei Anhängern Lulas Befürchtungen ausgelöst, sie sollten an der Stimmabgabe gehindert werden.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Der Abstimmung war ein polarisierender Wahlkampf vorausgegangen. Die Kluft zwischen beiden Lagern in der Gesellschaft ist so tief wie nie seit der Rückkehr des Landes zur Demokratie 1985. Beide Politiker machen sich gegenseitig massive Vorwürfe etwa wegen Korruption und haben damit zur Polarisierung der brasilianischen Gesellschaft beigetragen. Im Ausland wird mit besonderer Aufmerksamkeit der Kampf gegen die Abholzung des Urwaldes im Amazonas-Becken verfolgt. Bolsonaro hatte den Umweltschutz abgeschwächt. Lula will das rückgängig machen. Ein Thema des Wahlkampfes war die Abwehr drohender Hungersnöte. Rapide steigende Lebenshaltungskosten und die Folgen der Coronavirus-Pandemie gefährden die Versorgung mit Nahrungsmitteln in einem Ausmaß, das vor einem Jahrzehnt unvorstellbar erschien. Eine Rolle spielte auch der Umgang mit der Pandemie. Wie sein politisches Vorbild Trump verharmloste Bolsonaro das Virus und sprach von einer „kleinen Erkältung". Mehr: Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Bolsonaro und Herausforderer Lula mündet in der Stichwahl an diesem Sonntag. Brasilien spricht sogar schon von einer dritten Wahlrunde.