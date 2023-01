Brasilien Nach Sturm von Bolsonaro-Anhängern: Lula-Regierung hat Militär noch nicht wieder unter Kontrolle

Nur wenige der in Brasília stationierten Soldaten hielten die Randalierer auf – weil viele Militärs offen mit Bolsonaro sympathisieren. Die neue Regierung hat damit ein Sicherheitsproblem.

Rund 3000 Menschen waren offiziellen Angaben zufolge an dem Angriff beteiligt. (Foto: dpa) Bolsonaro-Anhänger stürmen Kongressgelände

Sao Paulo Nur eine Woche ist es her, dass Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in einer großen Feier als Präsident Brasiliens angetreten ist – und schon zeigt sich, wie fragil die brasilianische Demokratie ist: Rund 3000 radikale Anhänger des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro stürmten am Sonntagnachmittag in Brasília das Regierungsviertel.

Damit protestierten sie gegen den Antritt des linken Präsidenten. Sie halten die Wahlen für gefälscht und fordern einen Militärputsch, um Lula aus dem Amt zu entfernen.

Die Protestierenden hinterließen in den drei Stunden, in denen sie weitgehend ungestört agieren konnten, Spuren der Zerstörung: Auf dem Platz der drei Gewalten stürmten sie den Senat und das Abgeordnetenhaus, dann den Präsidentenpalast und zuletzt den Sitz des Obersten Gerichtshofs. Sie rissen Sitze aus den Verankerungen, zerschlugen Glasscheiben, zerstörten Computer. Auch Waffen sollen sie gestohlen haben.