Brexit EU und Großbritannien einigen sich wohl im Nordirland-Streit

Beim Besuch von Ursula von der Leyen in London hat es laut Medienberichten eine Einigung gegeben. Entscheidend wird aber sein, ob der britische Premier Sunak die eigenen Reihen schließen kann.

Die beiden Politiker haben sich Montag persönlich um eine Lösung des Nordirlands-Streits bemüht. (Foto: AP) EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak

London Nach ersten Informationen sollen sich die Europäische Union und Großbritannien im Streit um das Nordirland-Protokoll geeinigt haben. Der britische Rundfunk BBC meldet mit Bezug auf ein hohes Regierungsmitglied, dass es einen Deal gibt. Auch die Nachrichtenagenturen Reuters und Deutsche Presse-Agentur melden eine Einigung unter Berufung auf Insider und EU-Kreise.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der britische Premier Rishi Sunak haben sich am Montag in London getroffen. Beide hatten beschlossen, persönlich weiter an praktischen Lösungen für das Nordirland-Protokoll zu arbeiten.

Das Nordirland-Protokoll ist Teil des Brexit-Vertrags über den britischen EU-Austritt. Es sieht vor, dass die Zollgrenze zwischen Großbritannien und der EU in der Irischen See verläuft.

Damit sollte verhindert werden, dass Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Republik Irland eingeführt werden müssen. Sonst wurde mit einem Wiederaufflammen des Konflikts um eine Vereinigung der beiden Teile Irlands gerechnet.

Doch die Kontrollen sorgen auch für Schwierigkeiten im innerbritischen Handel, und die protestantischen Anhänger der Union in Nordirland fühlen sich von Großbritannien abgeschnitten. London wollte den Vertrag deshalb nachverhandeln. Lesen Sie mehr: Warum der britische Premier Sunak auf Boris Johnson angewiesen ist Entscheidend für den Erfolg einer Einigung ist daher, ob Sunak es schaffen wird, die größte protestantisch-unionistische Partei in Nordirland, DUP, hinter sich zu bringen. Diese blockiert aus Protest gegen das Protokoll seit Monaten eine Regierungsbildung in dem britischen Landesteil und fordert drastische Änderungen. Auch der harte Kern der Brexit-Anhänger in der britischen Tory-Partei und sein Vorvorgänger Boris Johnson warnten Premierminister Sunak vor zu großen Zugeständnissen an die EU. Mehr: Sunaks politisches Schicksal entscheidet sich in Nordirland