BRICS-Gipfel Gemeinsam dem Westen die Stirn bieten – Wie China die BRICS zur Blockbildung vereinnahmen will

Peking Für Russlands Präsidenten Wladimir Putin ist es ein internationales Forum, auf dem er noch willkommen ist: Seit der Krimannexion im Jahr 2014 ist er aus dem G8-Staatenklub verbannt, seit dem Angriff auf die Ukraine aus dem Europarat. Doch im Kreise der anderen BRICS-Staaten Brasilien, Indien, China und Südafrika am Donnerstag war Putin weiterhin willkommen.

Der Kremlchef forderte denn auch, das BRICS-Forum als Gegengewicht zu den westlichen Industriestaaten und ihrer Bündnisse aufzubauen. Damit liegt Putin komplett auf einer Linie mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping, der Gastgeber des virtuellen Brics-Gipfels war.

Auch Xi forderte, die BRICS-Staaten sollten mehr Verantwortung übernehmen und sich einseitigen Sanktionen entgegenstellen. Eine Anspielung auf die Sanktionen der USA, Europas und Japans gegen Russland im Zuge des Angriffs auf die Ukraine. Diese bezeichnete Xi als „wirtschaftlichen Bumerang“.

Keines der BRICS-Länder hatte den russischen Angriff auf die Ukraine deutlich verurteilt, nur Brasilien hatte bei der UN-Resolution gegen Russland abgestimmt. China, Indien und Südafrika enthielten sich. China und Indien importieren derzeit mehr Öl aus Russland und haben sich den Sanktionen der USA, Japans und Europas nicht angeschlossen.

Bereits am Vortag hatte Xi die Staats- und Regierungschefs aufgefordert, noch stärker zu kooperieren, etwa in den Bereichen Energie, Ernährung und Infrastruktur. Chinas Vizehandelsminister Wang Shouwen brachte eine Freihandelszone zwischen den fünf BRICS-Staaten ins Spiel.

Nicht alle Mitglieder tragen die Botschaft mit

Mit dem Gipfel, der nur wenige Tage vor dem G7-Treffen der Staats- und Regierungschefs in Elmau und auch dem Nato-Gipfel in Madrid stattfindet, wollen Moskau und Peking damit eine Nachricht senden: Wir gegen euch. Doch ganz so tragen das nicht alle BRICS-Mitglieder mit – allen voran Indien.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Auch Putin sprach davon, mehr Handel mit den BRICS-Staaten betreiben zu wollen. „Die Präsenz Russlands in den BRICS-Ländern nimmt zu“, so Putin in einer Rede am Mittwoch. Zugleich sprach er von indischen Einzelhandelsketten und mehr chinesischen Autos auf dem russischen Markt.

Die BRICS-Staaten loteten eine gemeinsame internationale Reservewährung aus, die auf den Währungen der fünf Staaten beruhe. In dem Abschlussdokument vom BRICS-Wirtschaftstag am Mittwoch sind jedoch weder die Freihandelszone noch die Alternative Reservewährung als künftige Projekte genannt.

Uneinigkeit herrscht unter den BRICS-Staaten aber über die Frage, ob sie das Format auf weitere Länder ausweiten sollen. Das versucht Peking seit mehreren Jahren, bislang nur mit wenig Erfolg. China wollte seinen diesjährigen BRICS-Vorsitz dazu nutzen, um gemeinsam mit Russland die Expansion der Vereinigung zu konkretisieren. Am Freitag tagen die Staaten virtuell mit anderen Entwicklungsländern gemeinsam.

Die Außenminister der BRICS Staaten geben in ihrem gemeinsamen Statement bekannt sich „für die Förderung von Diskussionen zwischen den BRICS-Mitgliedern über den Erweiterungsprozess der BRICS“ ausgesprochen zu haben. (Foto: AP) Außenminister der BRICS

Indien und Brasilien gegen eine Ausweitung des Forums

Doch insbesondere von Indien und Brasilien kommt Gegenwind. In dem gemeinsamen Statement der Außenminister im Vorfeld des BRICS-Gipfels konnten sich die Vertreter der fünf Staaten hinsichtlich der Erweiterung lediglich auf eine weiche Formulierung einigen. Die Minister hätten sich „für die Förderung von Diskussionen zwischen den BRICS-Mitgliedern über den Erweiterungsprozess der BRICS“ ausgesprochen, hieß es darin.

Es sei notwendig, „die Leitprinzipien, Standards, Kriterien und Verfahren für diesen Erweiterungsprozess“ zu klären. Beobachter rechnen damit, dass eine ähnliche Formulierung auch im gemeinsamen Abschlussstatement gewählt wird, das zum Redaktionsschluss noch nicht vorlag.

>>Lesen Sie mehr zum Bündnis der Staaten im globalen Südens: Zwischen Vision und Hybris: Wie sich die BRIC-Staaten entwickelt haben – eine Analyse in sechs Grafiken

Grund für die Zurückhaltung ist auch, dass sich die Mitglieder der BRICS gegenseitig nicht über den Weg trauen. So kommt es in den chinesisch-indischen Grenzgebieten immer wieder zu teilweise gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Indien fühlt sich zudem beiden Seiten verpflichtet. Gemeinsam mit den USA, Japan und Australien ist das Land Teil des sogenannten Quad-Bündnisses, will den Einfluss Chinas im Indopazifik-Raum im Gegenteil zurückdrängen. Das Land wollte sich dagegenstellen, den Gipfel für den Aufbau einer Alternative zu der von den USA geführten Weltordnung zu nutzen, hieß es im Vorfeld in indischen Medien. Die Unterhändler würden darauf achten, dass jede gemeinsame Erklärung des Treffens neutral sei.

Auf Indien sei von beiden Seiten Druck ausgeübt worden, erklärt ‧Shyam Saran, ehemaliger Außenminister Indiens und Autor eines neuen Buches über das chinesisch-indische Verhältnis. Das Land habe sich auch gegen Forderungen des Westens gewehrt, sich im Ukraine-Krieg klarer gegen Russland zu positionieren.

Der russische Präsident hielt seine Rede beim BRICS Gipfel, in China wurde sie auf einem großen Bildschirm abgespielt. (Foto: Reuters) Videoübertragung von Putin in China

„Wir haben uns dem widersetzt und wir werden uns weiterhin widersetzen, wenn es ähnlichen Druck von der anderen Seite gibt, einen verurteilenden Standpunkt gegenüber den westlichen Ländern einzunehmen“, so Saran.

Indien glaube nicht, dass BRICS eine Plattform für diese Art von geopolitischen Fragen werden sollte. „Wir Indien glaube nicht, dass die BRICS eine Plattform für diese Art geopolitischer Fragen werden sollte. „Wir sehen den Wert des BRICS-Gipfels zu diesem Zeitpunkt gerade darin, dass er es uns ermöglicht, eine Art Polarisierung in der Geopolitik – der Westen auf der einen Seite und China und Russland auf der anderen Seite – zu verlangsamen, wenn nicht sogar ganz zu verhindern.“

Mehr: Indien kauft immer mehr billiges Öl aus Russland