 BRICS-Gipfel in Südafrika: Stürzt ein Linksradikaler den Gastgeber ins Chaos?

Die Sorge um das Gastgeberland des aktuellen BRICS-Gipfels wächst: Bald könnte in Südafrika der linksradikale Julius Malema mitregieren. Bei den weißen Farmern wächst die Angst.

„Tötet die Farmer, tötet die Buren.“ (Foto: imago stock&people) Julius Malema

Kapstadt Wenn an diesem Mittwoch in Johannesburg Delegationen aus den wichtigsten Schwellenländern beim BRICS-Gipfel über die Perspektiven des globalen Südens sprechen, wird der Weltöffentlichkeit eines weitgehend verborgen bleiben: Der Gastgeber steckt innenpolitisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich in massiven Schwierigkeiten.

Rückblick: 30. Juli, WM-Stadion in Johannesburg. Mit drastischen Worten euphorisiert der linksradikale Politiker Julius Malema seine rund 100.000 Anhänger. „Tötet die Farmer, tötet die Buren“, skandiert der 42-Jährige.

Immer wieder ruft Malema, Anführer der marxistischen Partei „Economic Freedom Fighter“ (EFF), von einem fahrbaren Podest aus zum Mord an den weißen Landwirten auf. Es handelt sich um jene Nachfahren der Holländer, die im 16. Jahrhundert an die Südspitze Afrikas gekommen waren. Und die dort 1948 das System der weltweit geächteten Rassentrennung (Apartheid) errichtet hatten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen