 BRICS: Gruppe beschließt Erweiterung um sechs Länder

Kapstadt, Düsseldorf Das BRICS-Bündnis großer Schwellenländer soll sich von fünf auf elf Mitglieder vergrößern. Das haben die bisherigen Mitglieder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika auf ihrem Gipfel in Johannesburg am Donnerstag beschlossen. Die neuen Mitglieder sollen zum 1. Januar 2024 beitreten.

Aufgenommen werden sollen Saudi-Arabien, der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien. Damit werden gleich vier Länder aus der arabisch-muslimischen Welt Mitglied.

Chinas Präsident Xi Jinping sprach von einer „historischen Erweiterung“. Die BRICS-Länder erwarte eine „strahlende Zukunft“. Es gelte nun, die Ordnung der Welt gerechter und ausgewogener zu gestalten. Anders als die bisherigen Bündnisse und Institutionen wollten die BRICS-Staaten wahren Multikulturalismus praktizieren.

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva zufolge repräsentiert das Bündnis künftig 37 Prozent der Weltwirtschaftsleistung und 46 Prozent der Weltbevölkerung.

Laut Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa sollen weitere Erweiterungsrunden folgen. Nach Angaben der südafrikanischen Außenministerin Naledi Pandor haben etwa 40 Staaten mehr oder weniger verbindlich Interesse an einer BRICS-Mitgliedschaft bekundet, 23 davon konkret. Zu diesem Kreis zählten Algerien, Kuwait, Bangladesch, Venezuela und Thailand.

Die Aufnahme weiterer Länder galt im Vorhinein innerhalb des Bündnisses als umstritten. Es hieß, China wolle seinen Einfluss ausbauen, was nicht im Interesse Brasiliens und Indiens sei. Indiens Ministerpräsident Narendra Modi sagte nun, sein Land habe es immer voll unterstützt, das Bündnis zu erweitern. Russlands Präsident Wladimir Putin erklärte hingegen, es sei „nicht einfach“ gewesen, sich zu einigen.

Zwar könnte China durch die Erweiterung weitere Staaten enger an sich binden. Künftig könnte es für die Mitgliedsländer aber noch schwieriger werden, Entscheidungen zu treffen. Die BRICS-Staaten haben sehr unterschiedliche politische Systeme und keine einheitliche Haltung zum Westen. China und Indien rüsten gegeneinander auf und können sich seit Jahrzehnten nicht auf einen Grenzverlauf im Himalaja einigen.

BRICS-Gruppe: Nächstes Treffen 2024 in Russland

Beim ersten Treffen 2009 nahmen nur Brasilien, Russland, Indien und China teil, ein Jahr später kam Südafrika hinzu. Seitdem waren keine neuen Mitglieder mehr aufgenommen worden.

Anders war es bei der von den BRICS-Staaten gegründeten Neue Entwicklungsbank (NDB). Zu deren Mitgliedern gehören darüber hinaus Bangladesch, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Getragen wird der BRICS-Block von der Forderung des Globalen Südens, in seiner Eigenständigkeit und mit eigenen Interessen wahrgenommen zu werden. Dies sei bislang in den angeblich vom Westen dominierten Institutionen nicht der Fall, betonte China während des Gipfels fortlaufend. Die USA aber auch Frankreich hatten wiederholt betont, dass die Kritik oft das Unvermögen einiger Regime verschleiere, kompetent und demokratisch zu regieren.

Die BRICS-Vertreter hatten seit Dienstag zusammen mit vielen weiteren Staats- und Regierungschefs in Johannesburg getagt. Die Erweiterung war dabei der wichtigste Punkt.

Afrikas Wachstumsstar ist jetzt bei BRICS dabei

Eine Überraschung war, dass Indonesien nicht aufgenommen wurde, das Land mit der weltweit viertgrößten Bevölkerung. Stattdessen setzen die BRICS mit Äthiopien auf den neuen Wachstumsstar Afrikas. Äthiopien hat sich in den letzten Jahren beim Bau zahlreicher Infrastrukturprojekte immer stärker an China gewandt.

Symbolisiert wird diese Nähe durch eine in Rekordzeit gebaute Metro in der Hauptstadt Addis Abeba. Sie wurde zu 85 Prozent mit chinesischem Geld finanziert. Chinesisches Geld ist auch in die Bahnstrecke geflossen, die Addis Abeba mit dem Seehafen Dschibuti am Horn von Afrika verbindet und durch die sich die Transportzeit für Güter halbiert hat.

Obwohl Äthiopien trotz des Aufschwungs beim Pro-Kopf-Einkommen weiterhin zu den ärmsten Ländern der Welt zählt, wird es international heftig umworben. Auch für die USA ist es wegen seiner Nähe zum Mittleren Osten ein wichtiger Partner in Sicherheitsfragen.

Noch ist Armut in Äthiopien weit verbreitet. Über drei Viertel der Bevölkerung müssen mit weniger als zwei Dollar am Tag auskommen. Die Regierung will das Land nun mit Macht vom Agrarstaat in die Moderne bringen.

Die BRICS-Vertreter sprachen außerdem darüber, wie sie sich unabhängiger vom US-Dollar und damit von der US-amerikanischen Politik und Geldpolitik machen könnten. Im Abschlussdokument ermutigen die Mitgliedsländer zudem dazu, im Handel zwischen den BRICS-Staaten Landeswährungen zu verwenden. Wie das gelingen kann, sollen nun die Zentralbankchefs und Finanzminister ausarbeiten und beim nächsten Gipfeltreffen vortragen.

Dieses Treffen soll in Russland stattfinden, das nun die BRICS-Präsidentschaft übernimmt. Putin lud dazu für Oktober 2024 nach Kasan ein. Nach Johannesburg war er nur per Video zugeschaltet, da gegen ihn ein internationaler Haftbefehl vorliegt. Die südafrikanische Justiz hätte ihn also festnehmen müssen, wenn er eingereist wäre.

