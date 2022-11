Bruno Le Maire im Interview Frankreichs Finanzminister Le Maire: „Ich fordere eine koordinierte, vereinte und starke Antwort gegenüber den USA“

Paris Bruno Le Maire ist einer der wichtigsten Minister im Kabinett von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, er ist für die Wirtschafts- und Finanzpolitik zuständig. Sein Ressort ist so umfangreich, dass er in der Bundesregierung gleich zwei Amtskollegen hat: Christian Lindner (FDP) und Robert Habeck (Grüne).

Die deutsch-französischen Beziehungen waren in den vergangenen Wochen von Misstönen geprägt, vor allem in der Energie- und in der Sicherheitspolitik. Nun versichert Le Maire im Interview mit dem Handelsblatt und drei weiteren europäischen Zeitungen: „Eine Sache ist sicher : Der politische Wille zur Zusammenarbeit ist in Paris und Berlin intakt.“



Herr Minister, Europa steckt in einer schwierigen Lage, Energie-Schock, Inflation, mögliche Rezession 2023 – Wo sehen Sie die größten Risiken?

Das eigentliche Risiko für Europa ist, dass es als Industriestandort abgehängt wird. Die Europäische Union macht derzeit 17 Prozent der Weltwirtschaft aus, 1990 waren es 25 Prozent. China steht heute auch für 17 Prozent der Weltwirtschaft, 1990 waren es aber nur drei Prozent Das wirkliche europäische Risiko ist also ein technologischer, industrieller und wirtschaftlicher Rückfall, der die Weltwirtschaft den Vereinigten Staaten und China überlassen würde. Wir müssen uns die Mittel geben, Europa zu reindustrialisieren, um eine globale Wirtschaftsmacht zu bleiben.

Was genau schwebt Ihnen vor?

Unsere Industrie leidet bereits unter einem Wettbewerbsnachteil durch die Unterschiede bei den Energiepreisen zwischen den USA und Europa. Die massiven Subventionen, die jetzt der amerikanische Inflation Reduction Act (IRA) vorsieht, drohen den Abstand noch zu vergrößern. Die Konkurrenz aus China ist ebenfalls stark vom Staat subventioniert. Wir müssen schnell reagieren. Ich fordere eine koordinierte, vereinte und starke Antwort gegenüber unseren amerikanischen Verbündeten. Nur ein entschlossenes Vorgehen wird es uns ermöglichen, Ergebnisse zu erzielen.

Energie Frankreich

Wie konkret sollte die EU reagieren gegenüber den USA?

Wir erwarten von der EU-Kommission entschlossene und angemessene Vorschläge. Zum Beispiel, bei den Einfuhren strikter auf unsere Interessen beim Umweltschutz zu achten, oder Regeln zur Bevorzugung europäischer Produkte. Denkbar ist auch, den Einsatz der unter französischer EU-Präsidentschaft beschlossenen Instrumente zu beschleunigen, die auf Gegenseitigkeit beim Marktzugang und bei den Wettbewerbsbedingungen in Drittländern abzielen. Daneben ist es unerlässlich, dass wir die Energiepreise in Europa senken. Nehmen wir das Beispiel einer französischen Firma wie Safran, die Karbonbremsen produziert. Energie macht für sie 40 Prozent der Produktionskosten aus – und der Energiepreis in Frankreich hat sich verfünffacht, während er in den USA oder in Asien stabil geblieben ist. Safran hat daher seine Entscheidung verschoben, ein neues Werk in der Nähe von Lyon zu bauen.

Laufen wir in einen Subventionswettlauf hinein?

Wir lehnen einen Subventionswettlauf ab, das ist gegen alle Regeln des internationalen Handels. Einige große ausländische Unternehmen, die in Europa investieren wollten, schwanken nun aber zwischen einem europäischen und einem amerikanischen Standort. In einigen Fällen betragen die von der US-Regierung angebotenen Subventionen vier- bis zehnmal so viel wie die maximal von der EU-Kommission erlaubte staatliche Unterstützung hier. Unsere ersten Schätzungen in Frankreich sind : Es stehen Investitionen von zehn Milliarden Euro und Tausende Industriearbeitsplätze auf dem Spiel.

Braucht es eine Klage bei der WTO gegen die USA?

Wir schauen uns alle Hebel an, die uns zur Verfügung stehen. Europa muss seine Interessen verteidigen. Niemand schenkt den Europäern etwas, weder China noch die USA.

Vita Bruno Le Maire Der Minister Seit Mai 2017 gehört der 53-Jährige als Finanz- und Wirtschaftsminister der Regierung unter Präsident Emmanuel Macron an. Ihm werden Ambitionen nachgesagt, auf Macron als Präsident nachzufolgen. Der Deutschlandkenner Le Maire spricht Deutsch und ist in der deutschen Politik bestens vernetzt. Im Mai 2015 erhielt er das Bundesverdienstkreuz für sein „großes Engagement für die deutsch-französische Verständigung“.

Sie fordern europäische Einigkeit gegenüber den USA, doch schon bei der gemeinsamen Positionen gegenüber China hapert es …

Wir müssen diese Einigkeit unter Beweis stellen und vor allem unsere Prinzipien verteidigen : ein offener, aber fairer Welthandel, der auf Regeln und Gegenseitigkeit beruht. Und wir müssen für einen Welthandel kämpfen, der mit unseren Ambitionen beim Klimaschutz einhergeht.

Gleiche Vision in der Chinapolitik?

Bundeskanzler Scholz war gerade mit einer Wirtschaftsdelegation statt mit Präsident Macron in China. Haben Deutschland und Frankreich in der Chinapolitik die gleiche Vision?

Die Frage ist: Wollen wir, dass Europa eine der drei großen Wirtschaftsmächte des 21. Jahrhunderts bleibt ? Ja, ohne Zweifel. Um das zu erreichen, müssen die 27 EU-Staaten gegenüber China mit einer Stimme sprechen. Von Großmacht zu Großmacht, von EU-Markt zu chinesischem Markt. Aus der Einheit kommt die Kraft.

Containerhafen Deutschland

Am gemeinsamen Vorgehen von Deutschland und Frankreich kamen zuletzt Zweifel auf, die Konflikte reichen von der Energie- bis zur Rüstungspolitik. Haben beide Länder nicht mehr dieselbe Vorstellung von ihrer Partnerschaft?

Aber wir haben doch noch nie dieselbe Idee vom deutsch-französischen Paar gehabt. Und das sage ich als Freund von Deutschland. Die französisch-deutsche Partnerschaft, das ist zuerst ein politischer Wille. Und dieser politische Wille ist noch nie seit Gründung der Europäischen Union ausgefallen, und er wird auch nicht in Zukunft ausfallen. Einfach deshalb, weil er im Kern der Einigung Europas steht, seiner Unabhängigkeit und seines Einflusses.

In Paris war durchaus Frust über die Entscheidungen der Bundesregierung zu spüren …

Wir treten in ein neues geopolitisches Universum ein, und die deutsch-französische Partnerschaft muss sich in dieser Realität zurechtfinden. Die Anpassung der Positionen von Deutschland und Frankreich an die neuen Gegebenheiten in der Energie-, Sicherheits- und Handelspolitik wird eine Zeit dauern. Nehmen wir das Beispiel der Atomkraft: Jeder weiß, dass Deutschland sich entschlossen hat, die Kernenergie aufzugeben. Frankreich hat gerade entschieden, sechs neue Atomreaktoren zu bauen. Wir haben Positionen, die objektiv auseinanderliegen. Wir müssen nun Punkte der Übereinstimmung finden, etwa die Kooperation bei den erneuerbaren Energien oder beim Wasserstoff. Eine Sache ist sicher: Der politische Wille zur Zusammenarbeit ist in Paris und Berlin intakt.



In dieser Woche treffen Sie Ihre EU-Kollegen, um über die Zukunft der europäischen Schuldenregeln zu diskutieren. Der Vorschlag der Kommission sieht vor, dass sich jedes Land praktisch selbst einen Kurs für den Abbau von Defizit und Staatsverschuldung gibt. Hat sich Frankreich gegen Deutschland durchgesetzt?

In Europa gibt es keine Gewinner oder Verlierer, das ist das Prinzip von Europa. Wir sind alle der Meinung, dass eine seriöse Haushaltspolitik nicht verhandelbar ist. Frankreich ist seriös: Unser Zeitplan sieht die Einhaltung der Drei-Prozent-Grenze beim Defizit im Jahr 2027 und eine Rückführung der Staatsverschuldung vor. Haben Sie keinen Zweifel an unserer Entschlossenheit, diesen Plan einzuhalten. Wir sind dabei, Strukturreformen umzusetzen, etwa bei der Arbeitslosenversicherung und bei der Rente. Das zeugt von der Glaubwürdigkeit unserer Sanierungspläne bei den Staatsfinanzen und wird uns helfen, Vollbeschäftigung in Frankreich zu erreichen.

Dennoch kann jedes Land am Ende machen, was es will?

Um effizient zu sein, muss das Tempo der Entschuldung an die Situation in den jeweiligen Mitgliedstaaten der Euro-Zone angepasst sein. Die Unterschiede bei der Verschuldung sind teilweise sehr groß. Es wäre illusorisch, allen Ländern den gleichen Zeitplan vorzuschreiben und von ihnen die gleichen Reformen zu fordern.

Scholz und Xi

Soll die Kommission die Ziele dann mit Sanktionen durchsetzen können?

Nochmals : Wir brauchen ein gemeinsames Regelwerk, das aber die Lage in jedem Staat berücksichtigt. Und in diesem Rahmen ist es legitim, dass sich die EU-Kommission die Möglichkeiten gibt, um zu garantieren, dass jedes Land seine Verpflichtungen einhält. Verantwortung der Staaten bedeutet auch rigorose Kontrolle. Frankreich ist daher dafür.

Ökonomische Lage in Frankreich

Wie beurteilen Sie die ökonomische Lage in Frankreich?

Die französische Wirtschaft ist widerstandsfähig. Wir haben dieses Jahr bereits ein Wachstum von 2,5 Prozent des BIP erreicht, für 2023 rechnen wir ebenfalls mit einem positiven Wachstum. Es gibt viele Unsicherheiten, niemand ist vor einem konjunkturellen Rückgang geschützt. Aber die Unternehmen investieren weiter, schaffen Arbeitsplätze und Frankreich bleibt das Land mit der niedrigsten Inflationsrate in der Euro-Zone. Das ist das Ergebnis der strategischen Entscheidung von Präsident Macron, die Gas- und Strompreise seit Oktober 2021 zu deckeln.

Viele befürchten, dass die Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank zu einem verstärkten Einbruch der Wirtschaft führt. Glauben Sie das auch?

Die EZB ist unabhängig, ich habe ihre Politik nicht zu kommentieren. Priorität hat aber, die Inflation in den Griff zu bekommen. Einige sagen, der Preis dafür ist die Rezession. Diese Analyse teile ich nicht. Die Inflation ist weitgehend importiert durch die hohen Energiepreise, was einen massiven Wohlstandstransfer von der EU zu den Öl und Gas produzierenden Ländern zur Folge hat. Die eigentliche Antwort im Kampf gegen die Inflation ist daher die Energieunabhängigkeit in Europa. Außerdem müssen die EU-Staaten ihre Finanzpolitik koordinieren, um einkommensschwache Haushalte und die von den Energiepreisen am meisten betroffenen Unternehmen zu unterstützen.

Wie sollte diese europäische Abstimmung aussehen ?

Da wir in Europa eine gemeinsame Geldpolitik haben, können wir es uns nicht erlauben, in den Mitgliedstaaten eine auseinandergehende Finanzpolitik zu machen. Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien haben ungefähr eine vergleichbare Summe zum Schutz ihrer Wirtschaft auf den Tisch gelegt, je zwischen vier und fünf Prozent des BIP. Wir müssen jetzt zu gezielten Hilfen übergehen: Der Staat kann nicht die Gesamtkosten des Inflationsschocks übernehmen. Und eine restriktive Geldpolitik ist mit einer expansionistischen Finanzpolitik nicht vereinbar. Wenn wir gleichzeitig auf Bremse und Gas drücken, drohen wir von der Straße abzukommen.

Wie wird sich die Inflation mittelfristig entwickeln ?

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Inflation nach der Energiekrise wohl auf einem höheren Niveau bleiben wird, als wir es in den letzten Jahrzehnten kannten. Das liegt daran, dass wir wieder mehr in Europa produzieren und die Wirtschaft dekarbonisieren wollen. Das wird einige Güter strukturell teurer machen.

Emmanuel Macron

Manche fordern, wie in der Coronakrise ein Hilfspaket in der EU aufzulegen …

Ich wiederhole: Die richtige Antwort auf die Inflationskrise ist nicht, die Nachfrage grenzenlos anzufachen, sondern die Energiepreise zu senken. Dazu muss der Strompreis nicht mehr vom Gaspreis abhängen, dazu müssen wir unsere Gaseinkäufe koordinieren und dazu müssen wir in unsere Energieunabhängigkeit investieren.

Deutschland finanziert die Energiehilfen und auch das Sondervermögen Bundeswehr über eine Art Nebenhaushalt. Umgeht Berlin damit die europäischen Budgetregeln ?

Es ist nicht meine Aufgabe, die Haushaltsinstrumente zu bewerten, die Deutschland einsetzt. Grundsätzlich zeigt es aber, dass alle Länder ohne Ausnahme in die Verteidigung und in den grünen Umbau der Wirtschaft investieren müssen.

Herr Minister, vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellten Gregor Waschinski (Handelsblatt), Dominique Seux (Les Échos), Federico Fubini (Corriere della Sera) und Carlos Segovia (El Mundo).

