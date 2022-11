Bruno Le Maire ruft die Europäische Union im Subventionsstreit mit den USA zur Gegenwehr auf. Selbst eine Klage vor der WTO hält er für möglich.

Frankreichs Finanz- und Wirtschaftsminister sorgt sich um den Industriestandort Europa. (Foto: REUTERS) Bruno Le Maire

Paris Bruno Le Maire ist einer der wichtigsten Minister im Kabinett von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, er ist für die Wirtschafts- und Finanzpolitik zuständig. Sein Ressort ist so umfangreich, dass er in der Bundesregierung gleich zwei Amtskollegen hat: Christian Lindner (FDP) und Robert Habeck (Grüne).

Die deutsch-französischen Beziehungen waren in den vergangenen Wochen von Misstönen geprägt, vor allem in der Energie- und in der Sicherheitspolitik. Nun versichert Le Maire im Interview mit dem Handelsblatt und drei weiteren europäischen Zeitungen: „Eine Sache ist sicher : Der politische Wille zur Zusammenarbeit ist in Paris und Berlin intakt.“



Lesen Sie hier das gesamte Interview:

