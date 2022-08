Bruttoinlandsprodukt Das sind die ärmsten Länder der EU

Das BIP pro Kopf ist ein Indikator für den Reichtum eines Landes. Innerhalb der Europäischen Union lassen sich Kaufkraftstandards vergleichen – und in eine Rangordnung bringen. Ein Überblick.

BIP pro Kopf wird dann nicht in Euro, sondern in Kaufkraftstandards (KKS) angegeben. Dadurch sollen Preisniveauunterschiede ausgeglichen werden. (Foto: dpa) EU-Flaggen

Düsseldorf Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Maastricht – der die Zusammenarbeit in den Bereichen Außen-, Sicherheitspolitik, Justiz und Inneres zwischen den Ländern regelt – , am 1. Januar 1993, schlossen sich zwölf Staaten zur Europäischen Union (EU) zusammen. Dazu zählen Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Letzteres trat am 31. Januar 2020 infolge des Brexit aus der Europäischen Union aus, sodass die EU heute 27 Mitgliedsstaaten zählt.

Der Wert aller Sachgüter und Dienstleistungen die innerhalb eines Jahres in einem Land erwirtschaftet werden, nennt sich Bruttoinlandsprodukt (BIP). Das BIP pro Kopf ist ein Indikator für den Reichtum eines Landes.

Um das BIP dieser Länder aussagekräftig vergleichen zu können, nutzt die EU eine fiktive, einheitliche Währung. Das BIP pro Kopf wird dann nicht in Euro, sondern in Kaufkraftstandards (KKS) angegeben. Dadurch sollen Preisniveauunterschiede ausgeglichen werden.

Der Durchschnittswert des BIP der EU wird dabei auf 100 KKS gesetzt. Liegt das BIP eines Landes über 100 KKS, hat dieses Land ein für die EU überdurchschnittlich hohes Bruttoinlandsprodukt.

17 der 27 EU-Mitglieder liegen unter diesem Wert, einige sogar deutlich. Welche zehn Länder laut Daten des statistischen Amts der Europäischen Union (Eurostat) 2021 die niedrigsten BIP pro Kopf besaßen, lesen Sie hier.

Platz 10: Spanien



(Foto: dpa) Spanien ist das zweitbeliebteste Reiseziel weltweit

Spanien gehört zu den 17 der 27 EU-Mitglieder, die ein niedrigeres BIP im Vergleich zum EU-Durchschnitt vorweisen. Mit einem BIP pro Kopf von 84 Kaufkraftstandards (KKS) belegt das 505.944 Quadratmeter große Königreich Spanien den zehnten Platz der ärmsten Länder der Europäischen Union (EU).

Als zweitbeliebtestes Reiseziel weltweit ist Spaniens Wirtschaft während der Pandemie um 10,8 Prozent eingebrochen und damit stärker als jede andere Wirtschaftsnation. Die Reservierungen für den Sommer 2022 liegen über denen aus dem Rekordjahr 2019. Allerdings wird auch das nicht reichen, um wieder die Wirtschaftsleistung vor der Pandemie zu erzielen.

>> Lesen Sie hier: Euphorie über Wachstum gedämpft – Spanien ohne Plan zum Schuldenabbau

Platz 9: Polen



(Foto: dpa) Polen ist das sechstgrößte Land der Europäischen Union – gemessen an der Fläche.

Polen ist das sechstgrößte Land der Europäischen Union – gemessen an der Fläche. Das Land hat ein BIP von 77 KKS und liegt damit 23 Kaufkraftstandards hinter dem EU-Durchschnitt.

Seit Jahren werfen Experten und Beobachter dem Mitgliedstaat den Abbau einer freien Justiz vor. So brachte 2016 die dominierende Partei – Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość) – Gesetze zur Reform des Verfassungsgerichtshofes auf den Weg. Daraus ging eine Disziplinarkammer hervor, die per Eilverfahren Richter und Justizangestellte entlassen kann. Die Konsequenz: ein bis heute andauernder Streit über die Rechtstaatlichkeit des Landes mit der EU-Kommission.

>>Lesen Sie hier: Hoffnung auf EU-Fördermilliarden: Warum Polen den Rechtsstaat nun doch nicht abschaffen will

Platz 8: Ungarn



(Foto: IMAGO/Xinhua) Ungarn belegt Platz acht der ärmsten Länder der EU.

Mit einem BIP pro Kopf von 76 KKS liegt Ungarn knapp hinter Polen und belegt damit den achten Platz der ärmsten Länder der EU. Ungarn ist seit 1918 unabhängig und gleichzeitig mit Polen, im Jahr 2004, der Europäischen Union beigetreten.

Nach Angaben der Europäischen Union, sind die wichtigsten Exportbranchen die Fahrzeugindustrie und der Maschinenbau. Größter Exportpartner des Landes ist Deutschland. Auch Ungarn gehört seit Jahren zu den Rechtsstaat-Sorgenkindern in der EU.

Wegen mutmaßlicher Missachtung von EU-Grundwerten läuft ein Verfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge gegen das Land. Zudem hat das EU-Parlament 2018 ein Verfahren im Rahmen des Rechtsstaatsmechanismus gegen Ungarn eingeleitet. Dem Land droht bisweilen die Kürzung von EU-Mitteln.

>>Lesen Sie hier: Vernichtendes Urteil für Rechtsstaat in Ungarn und Polen

Platz 7: Portugal



(Foto: dpa) Mehr als 70 Prozent der Exporte Portugals gehen in EU-Länder.

Portugal ist seit 1986 Mitglied der EU und seit 1995 Mitglied des Schengen-Raums. Das Schengener Abkommen sieht die Abschaffung der Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten vor. Bei einer Reise zwischen zwei Schengen-Ländern ist deshalb grundsätzlich keine Personenkontrolle vorgesehen. Das Schengen-Visum berechtigt gleichzeitig eine Besuchszeit von bis zu 90 Tagen innerhalb des Schengen-Raums. Zu den wichtigsten Handelspartnern Portugals gehören Spanien, Frankreich und Deutschland. Aktuell liegt das BIP pro Kopf des Landes 26 Kaufkraftstandards unter dem EU-Durchschnitt.

Mit 74 KKS belegt Portugal den siebten Platz. Aufgrund der aktuellen Energiekrise zielt die EU darauf ab, dass alle Mitgliedsländer ihren Gasverbrauch um 15 Prozent senken. Lissabon kündigte daraufhin Widerstand gegen den Gassparplan an. Der portugiesische Staatssekretär für Umwelt und Energie, João Galamba, bezeichnete den Vorschlag als „unverhältnismäßig“ und „unhaltbar“. Für Portugal könne er nicht gelten.

>>Lesen Sie hier: „Unverhältnismäßig, unhaltbar“: Länder sind erbost über Gas-Sparplan der EU

Platz 6: Rumänien

(Foto: Imago) Rumänien landet auf Platz sechs der ärmsten Länder der Europäischen Union.

Das 238.397 Quadratmeter große Land ist die Heimat von rund 20 Millionen Menschen. 2021 lag das BIP pro Kopf in Rumänien bei 73 KKS. Damit landet Rumänien auf Platz sechs der ärmsten Länder der Europäischen Union.

Die EU will Alternativrouten für den Getreideexport aus der Ukraine weiter stärken, die erst vor wenigen Wochen etabliert wurden: Insbesondere per Zug gelangt immer mehr Getreide nach Polen und Rumänien. Von Rumänien aus kann es über den Hafen von Konstanza über das Schwarze Meer transportiert werden oder per Binnenschiff über den Donau-Kanal nach Westeuropa.

Die Wiederaufnahme der ukrainischen Getreideexporte gilt als wichtig für die Stabilisierung der Lebensmittelpreise auf dem Weltmarkt. Aber selbst wenn die Abkommen Bestand haben und Russland die Schiffe nicht behindert, wird es eine Herausforderung, die benötigten Mengen Getreide außer Landes zu bringen.

>>Lesen Sie hier: Wettlauf mit der Zeit: Kommen 65 Millionen Tonnen ukrainisches Getreide auf den Weltmarkt?

Platz 5: Lettland



(Foto: dpa) Lettland ist seit dem 21. Dezember 2007 Mitglied des Schengen-Raums.

Die parlamentarische Republik Lettland belegt mit einem BIP pro Kopf von 71 KKS den fünften Platz. Damit liegt es 17 Kaufkraftstandards hinter dem ebenfalls 2004 der EU beigetretenen Nachbarland Litauen.

Vor allem die Inflation, die in Folge der Corona-Pandemie und des Ukrainekriegs in der Euro-Zone auf einen neuen Rekordwert gestiegen ist, belastet das Land sehr. So betrug die Inflationsrate in Lettland im Juli, laut Eurostat, 21 Prozent, der zweithöchste Wert im Euro-Währungsgebiet.

>>Lesen Sie hier: Bis zu 22,7 Prozent Inflation: Die Preise im Euro-Raum steigen stark – aber sehr unterschiedlich

Platz 4: Kroatien



(Foto: dpa) Kroatien möchte 2023 den Euro als Zahlungsmittel einführen und Teil der Euro-Zone werden.

Auf Platz Vier der ärmsten Länder der EU liegt Kroatien. 2013 trat Kroatien der Europäischen Union bei und ist somit das jüngste Mitglied. Mit einem BIP pro Kopf von 70 KKS rangiert Kroatien nur knapp hinter Lettland. Zuletzt erfüllte Kroatien alle Kriterien, um 2023 den Euro einführen zu können – zehn Jahre nach EU-Beitritt. Damit wäre das Balkanland das zwanzigste Mitglied der Euro-Zone.

>>Lesen Sie hier: Alle Kriterien erfüllt – Kroatien kann 2023 den Euro einführen

Platz 3: Slowakei



(Foto: dpa) Die Slowakei ist seit 2009 Mitglied des Euro-Währungsgebiets.

Mit einem BIP pro Kopf von 68 Kaufkraftstandards belegt die Slowakei den dritten Platz. Die Slowakei führte 2009, fünf Jahre nach EU-Beitritt, den Euro als Zahlungsmittel ein. Ein dichtes Netz von Automobilzulieferern und für die Autobranche gut qualifizierte Arbeitskräfte überzeugten zuletzt den schwedischen Autobauer Volvo, ein neues Werk im Osten der Slowakei zu planen.

Der Bau solle 2023 beginnen. Damit investiert der Autobauer Milliarden in die Slowakei. Gleichzeitig werden dadurch schrittweise 7000 neue Arbeitsplätze geschaffen.

>>Lesen Sie hier: Volvo baut neues Werk für E-Autos in der Slowakei

Platz 2: Griechenland



(Foto: dpa) Die parlamentarische Republik ist seit 2001 Teil des Euro-Währungsgebiets.

2021 lag das BIP pro Kopf in Griechenland bei 65 KKS. Für dieses Jahr prognostiziert die EU-Kommission dem Land eine Schuldenquote von 186 Prozent des Bruttoinlandsprodukt, mit Abstand der höchste Wert in der Euro-Zone.

Zum Vergleich: 2009 waren es 127 Prozent. Drei Viertel der griechischen Staatsschulden liegen bei öffentlichen Gläubigern wie dem Euro-Stabilitätsfonds ESM. Die Laufzeiten der Kredite reichen bis ins Jahr 2070, die Zinsen sind dauerhaft niedrig.

>>Lesen Sie hier: Wie lange trägt der Rettungsschirm Griechenland noch?

Platz 1: Bulgarien



(Foto: dpa) Bulgarien ist flächenmäßig das zehntgrößte Land der EU.

Auf dem ersten Platz der ärmsten Länder der Europäischen Union befindet sich Bulgarien. Mit einem BIP pro Kopf von 55 Kaufkraftstandards liegt das Land deutlich hinter den anderen EU-Mitgliedsstaaten.

Bulgarien ist seit 2007 Mitglied der Europäischen Union. Seit 2020 blockierte Bulgarien aus geschichtspolitischen Gründen die Aufnahme von Verhandlungen mit den beiden EU-Beitrittskandidaten Albanien und Nordmazedonien. Im Juni 2022 stimmte das bulgarische Parlament mit klarer Mehrheit dafür, sein Veto gegen den Beitrittskandidaten Nordmazedonien aufzuheben.

>> Lesen Sie hier: EU-Erweiterung: Bulgarisches Parlament gibt Veto auf

Land BIP pro Kopf in KKS Spanien 84 Polen 77 Ungarn 76 Portugal 74 Rumänien 73 Lettland 71 Kroatien 70 Slowakei 68 Griechenland 65 Bulgarien 55

