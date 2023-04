Bürgerkrieg Bundeswehr beginnt im Sudan Einsatz für Evakuierung

Khartum, Washington Die Bundeswehr hat am Sonntag im Sudan einen Einsatz für die Evakuierung deutscher Staatsbürger begonnen. Für die Rettungsmission flog die Luftwaffe nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit Militärtransportern in das von Kämpfen erschütterte Land.

Die Bundesregierung und andere westliche Staaten haben eine militärisch geschützte Rettungsaktion seit Tagen vorbereitet. Die Bundeswehr verlegte dafür mehrere hundert Fallschirmjäger mit Waffen und Material aus Deutschland nach Jordanien.

Es geht nach aktuellem Stand insgesamt um die Rettung einer niedrigen dreistelligen Zahl deutscher Staatsbürger, die aber größer als 150 sei, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Freitag erklärt hatte.

Man kontaktiere die Menschen regelmäßig, allerdings nähmen die Probleme von Tag zu Tag zu. In der Hauptstadt Khartum hat sich die Versorgungslage seit dem Beginn der Kämpfe dramatisch entwickelt. Es fehlen Wasser und Lebensmittel, Stromabschaltungen behindern zunehmend die Kommunikation.

Auch die USA haben angesichts der schweren Kämpfe im Sudan ihre Regierungsmitarbeiter aus dem Land abgezogen und die US-Botschaft in der Hauptstadt Khartum bis auf Weiteres geschlossen. Alle US-Diplomaten und ihre Angehörigen seien erfolgreich in Sicherheit gebracht worden, teilten das Weiße Haus und das US-Außenministerium in der Nacht zum Sonntag mit.

Bei der von Spezialkräften durchgeführten Evakuierungsaktion am Samstag seien auch einige Diplomaten aus anderen Ländern seien mit an Bord gewesen. Insgesamt habe es sich um weniger als hundert Menschen gehandelt. Eine beträchtliche Anzahl lokaler Arbeitskräfte sei im Sudan geblieben.

Der Einsatz mit Hubschraubern an der US-Botschaft selbst habe weniger als eine Stunde gedauert. Es habe keine Verletzten oder Todesopfer gegeben. Man sei ohne Zwischenfälle in den Sudan hinein- und wieder herausgeflogen, sagte ein US-Militär.

Zuvor hatten US-Präsident Joe Biden und Außenminister Antony Blinken die Evakuierung der Botschaft bestätigt. Washington habe die Arbeit der US-Botschaft vorübergehend ausgesetzt, da die Kämpfe im Sudan weiter andauerten, erklärte der Präsident. Er rief die kriegführenden Parteien zu einem sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand auf und forderte sie außerdem auf, humanitäre Hilfe nicht zu behindern und den Willen des sudanesischen Volkes zu respektieren. Ein Vertreter des US-Außenministeriums ergänzte, man rechne nicht damit, dass sich die Situation im Sudan in nächster Zeit ändern werde.

Westliche Staaten arbeiten seit Tagen an Evakuierungen

An der Evakuierung sollen rund 100 US-Soldaten in drei Hubschraubern vom Typ MH-47 beteiligt gewesen sein. Sie brachten etwa 70 US-Botschaftsangestellte von einer Landezone am Botschaftsgebäude zu einem unbekannten Ort in Äthiopien, wie aus informierten Kreisen verlautete. Biden bedankte sich neben Äthiopien auch bei Dschibuti und Saudi-Arabien, die bei dem Einsatz geholfen hätten.

Rauchwolken über Khartum

Vor rund einer Woche waren im Sudan Kämpfe zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen. Beide hatten das Land mit rund 46 Millionen Einwohner seit einem gemeinsamen Militärcoup im Jahr 2021 geführt.

Nun kämpft De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, mit dem Militär gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Eigentlich hätte Daglos Gruppe der Armee unterstellt und die Macht im Land wieder an eine zivile Regierung übertragen werden sollen.

Seit Tagen hatte sich das US-Militär mit anderen westlichen Staaten auf die Evakuierung eigener Staatsbürger vorbereitet. Zusätzliche Streitkräfte wurden dafür in Nachbarländer des Sudans verlegt.

Deutschland arbeitet an Evakuierungsoptionen

Schwere Gefechte in und um den umkämpften Flughafen von Khartum hatten bislang verhindert, das Ausländer per Flugzeug aus dem Land gebracht werden konnten. Ausländische Diplomaten bemühten sich immer wieder um eine stabile Feuerpause für die Evakuierung. Am Samstag stimmte General Al-Burhan der Evakuierung von Diplomaten und anderen Bürgern zu.

Die US-Regierung hatte vorab sehr deutlich gemacht, dass US-Amerikaner, die sich nicht als Diplomaten oder Botschaftspersonal im Sudan aufhielten, nicht damit rechnen könnten, aus dem Land geholt zu werden. Bereits seit längerer Zeit sei US-Bürgern dringend davon abgeraten worden, in den Sudan zu reisen, hieß es zur Begründung. Nach wie vor befinden sich Tausende Amerikaner im Land.

Zuletzt war in US-Medien die Rede davon gewesen, dass sich noch mehrere tausend US-Amerikaner im Sudan aufhalten könnten. Offizielle Angaben dazu gab es nicht.

Bereits am Samstag hatten einige Länder mit der Evakuierung eigener Staatsbürger und anderer Ausländer begonnen, auch über einen sudanesischen Hafen am Roten Meer. Saudi-Arabien erklärte, man habe Saudis und Menschen anderer Nationalitäten über den Hafen Port Sudan, der 650 Kilometer von Khartum entfernt ist, außer Landes gebracht.

Nach Angaben des saudischen Fernsehsenders Al-Arabia brachten fünf saudische Schiffe mehr als 150 Menschen aus dem Sudan nach Saudi-Arabien. Laut dem saudischen Außenministerium waren Diplomaten und Bürger aus Saudi-Arabien, Bulgarien, Kanada, Katar, Kuwait, Ägypten, Tunesien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Pakistan, Burkina Faso und den Philippinen an Bord der Schiffe.

Seehafen von Dschidda

Jordanien teilte mit, es habe mit der Evakuierung gestartet. Der japanische Sender TBS meldete, dass Mitarbeiter der Vereinten Nationen, darunter auch Japaner, bereits am Sonntag aus dem Sudan evakuiert werden sollten.

Eine Sprecherin des französischen Außenministeriums teilte am Sonntag mit, dass ihr Land dafür sorge, dass das französische Botschaftspersonal, französische Staatsbürger und Staatsbürger verbündeter Länder aus dem Sudan evakuiert würden. Frankreich stimme sich dabei auch mit seinen Partnern in Europa ab.

Krisenstab der Bundesregierung tagt täglich

Deutschland bereitet mehrere Optionen für eine Evakuierung vor, wie Außenministerin Annalena Baerbock am Freitag mitgeteilt hatte. Am Mittwoch wurde ein erster Versuch abgebrochen, Deutsche mit Maschinen der Luftwaffe außer Landes zu bringen, weil die Sicherheitslage in der umkämpften Hauptstadt als zu gefährlich für einen solchen Einsatz eingeschätzt wurde.

Treffen des Krisenstabs der Bundesregierung

In Berlin tagt täglich ein Krisenstab. Die Bundeswehr traf vor Tagen schon Vorbereitungen für einen neuen Anlauf zur Evakuierung deutscher Staatsbürger und weiterer zu schützender Personen.

Bei den schweren Kämpfen zwischen Armee und paramilitärischer Miliz RSF starben bereits zahlreiche Menschen. Nach Angaben des nationalen Ärzte-Komitees steige die Zahl der getöteten Zivilisten täglich. Eine vollständige Übersicht über das Ausmaß gebe es jedoch noch nicht. Zahlreiche Verletzte hätten keinen Zugang zu medizinischer Versorgung.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verloren seit Beginn der Kämpfe mindestens 413 Menschen Leben, mehr als 3500 wurden verletzt. Die tatsächliche Opferzahl ist vermutlich weitaus höher.

Mehrere vereinbarte Feuerpausen wurden nicht eingehalten. Auslöser der Kämpfe war laut Beobachtern ein Streit über Details der Eingliederung der RSF in das Militär als Teil des Übergangs zu einer zivilen Regierung im Sudan.

Das Land gehört zu den ärmsten der Erde. Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.

