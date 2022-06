Bundeshaushalt Lindner plant Neuverschuldung von 17,2 Milliarden Euro

Erstmals seit 2019 will die Bundesregierung die Schuldenbremse ab 2023 wieder einhalten. Das Kabinett soll den Etatentwurf am Freitag beschließen.

Für das laufende Jahr ist eine Neuverschuldung von knapp 140 Milliarden Euro vorgesehen. (Foto: dpa) Bundesfinanzminister Christian Lindner

Berlin Christian Lindner (FDP) ist seinem Ziel, im kommenden Jahr die Schuldenbremse wieder einzuhalten, einen wichtigen Schritt nähergekommen. Der Bundesfinanzminister hat die schwierigen Etatverhandlungen mit seinen Ressortkollegen abgeschlossen, am kommenden Freitag soll das Bundeskabinett seinen Haushaltsentwurf für 2023 beschließen. Die Kabinettvorlage, die dem Handelsblatt vorliegt, sieht eine Neuverschuldung von 17,2 Milliarden Euro vor.

Trotz dieser Kreditaufnahme erfüllt der Etatentwurf die Vorgaben der Schuldenbremse. In der Summe sind auch Kredite enthalten, an den Internationalen Währungsfonds sowie an den Gesundheitsfonds. Diese finanziellen Transaktionen in Höhe von insgesamt 7,3 Milliarden Euro werden bei der Schuldenbremse ausgeklammert.

Somit beträgt die Neuverschuldung im Etat 9,9 Milliarden Euro. Damit schöpft Lindner den Spielraum, den ihm die Schuldenregel aufgrund der derzeit absehbaren Konjunkturlage gibt, vollständig aus. Aber er geht auch nicht darüber hinaus, wie es Teil der SPD und der Grünen gefordert haben. Damit greift 2023 erstmals nach drei Ausnahmejahren wieder die Schuldenbremse.