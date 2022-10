Bundespräsidentschaftswahl in Österreich Österreichs Präsident Van der Bellen laut Hochrechnung vorn

Der amtierende Bundespräsident steuert, den ersten Hochrechnungen zufolge, auf eine Wiederwahl zu. Laut dem Institut SORA kommt er aktuell auf 54,6 Prozent.

Der amtierende österreichische Präsident bei der Stimmabgabe. (Foto: IMAGO/SEPA.Media) Van der Bellen

Wien Bei der Präsidentschaftswahl in Österreich ist Amtsinhaber Alexander Van der Bellen als Sieger hervorgegangen. Laut erster Hochrechnung des Instituts SORA für den ORF kommt der ehemalige Grünen-Chef auf 54,6 Prozent der Wählerstimmen und sichert sich damit die erforderliche absolute Mehrheit. Der zweitplatzierte Walter Rosenkranz von der rechtspopulistischen FPÖ erreicht 18,9 Prozent. Der 78-jährige Van der Bellen hat damit seine Wiederwahl gesichert und muss nicht in eine Stichwahl.

Der Bundespräsident wird in Österreich alle sechs Jahre gewählt. Noch nie waren dabei so viele Kandidaten angetreten wie diesmal. Neben Van der Bellen gab es sechs weitere Bewerber, allesamt Männer, um das höchste Amt im Staat. Vier davon sind dem rechten Lager zuzuordnen. In Österreich wurden bisher alle Bundespräsidenten, die für eine zweite Amtszeit kandidiert haben, in ihrem Amt bestätigt.

Mehr: Alexander Van der Bellen: Warum der Bändiger der österreichischen Politik auf den Wahlsieg hoffen kann

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen