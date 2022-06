China 83 Milliarden Euro sind nicht genug: Katerstimmung nach dem Mega-Shopping-Event

Peking Sie wollten das Ende der Lockdowns feiern, doch die Kunden spielten nicht richtig mit: Die Umsätze von Chinas großen Onlinehändlern während der Rabattwochen „618“ sind so langsam gestiegen wie noch nie.

Alibaba, JD.com und Pinduoduo verkauften in dem 18-tägigen Aktionszeitraum bis Samstag Waren im Wert von umgerechnet fast 83 Milliarden Euro, wie das Pekinger Analysehaus Syntun ermittelt hat. Das ist mit einem Plus von 0,7 Prozent kaum mehr als im Vorjahr und macht deutlich, dass Chinas Verbraucher auch nach dem Ende vieler Lockdowns vorsichtshalber sparen.

Trotz hoher Rabatte sei die Reaktion des Marktes „zurückhaltend“ gewesen, heißt es in der Syntun-Analyse. Die Umsätze von Chinas zweitgrößtem Online-Shopping-Event gelten als Indikator dafür, ob die Kauflust der Konsumenten nach dem jüngsten Einbruch infolge der Lockdowns zurückkommt. Doch danach sieht es nicht aus.

Das Umsatzwachstum der Onlinehändler war „so niedrig wie noch nie“, sagt Analystin Ernan Cui vom Pekinger Beratungshaus Gavekal Dragonomics. 2021 hatte der Zuwachs 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr betragen, 2020 sogar fast 44 Prozent. Cui sieht deshalb keinen Hinweis auf eine starke Erholung des Konsums.

Im April und Mai waren die Einzelhandelsumsätze in China um elf beziehungsweise knapp sieben Prozent zurückgegangen. Insbesondere im April galten in vielen von Chinas wirtschaftsstärksten Städten teils drakonische Coronabeschränkungen. Die Wirtschafts- und Finanzmetropole Schanghai stand zwei Monate lang fast komplett unter Lockdown. Die Sorge vor weiteren Abriegelungen und den damit verbundenen Einkommens- oder sogar Arbeitsplatzverlusten führt dazu, dass Chinas Konsumenten weiterhin ihr Geld zusammenhalten.

Dabei soll der Binnenkonsum nach Vorstellung der chinesischen Staatsführung eigentlich zu einer wichtigen Stütze der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt werden, um sie unabhängiger von Exporten und staatlichen Investitionen zu machen. Im Mai hatte die Regierung ein Paket von 33 Konjunkturmaßnahmen verabschiedet, um die Wirtschaft zu stützen. Sie umfassen unter anderem Konsumanreize etwa für den Kauf von Autos und Haushaltsgeräten. Die meisten Ökonomen bezweifeln, dass die Maßnahmen ausreichen, um die Wirtschaft anzuschieben, geschweige denn das offizielle Wachstumsziel von 5,5 Prozent im laufenden Jahr zu erreichen.

Experten rechnen nicht mit starker Erholung des Konsums

Politische Anreize werden eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Inlandsnachfrage in der zweiten Jahreshälfte spielen, sagt Tommy Wu, China-Chefvolkswirt von Oxford Economics. Auch er rechnet nicht mit einer starken Erholung. Da die Staatsführung unbeirrt an der strikten Null-Covid-Politik festhält und immer wieder Lockdowns drohen, sei es „unwahrscheinlich, dass sich die Stimmung der Verbraucher bessert“, so der Experte. Ob die politischen Anreize Wirkung zeigen, würde erst in der zweiten Jahreshälfte sichtbar.

Beim Verkaufsevent 618 griffen Onlinekäufer vor allem bei Haushaltsgeräten zu. Die Ausgaben für Kosmetikprodukte und Parfüm sanken jedoch. Das Shoppingfestival wurde 2004 vom Onlinehändler JD.com ins Leben gerufen. Der inzwischen zweitgrößte Anbieter steigerte seine Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um mehr als zehn Prozent. Das ist der niedrigste Zuwachs seit fünf Jahren. 2021 hatte das Umsatzplus fast 30 Prozent betragen.

Umsatzstärkster Onlinehändler bei dem Verkaufsevent war Branchenführer Alibaba mit der Plattform Tmall, der jedoch keine eigenen Verkaufszahlen auswies. Überdurchschnittliche Zuwächse verbuchten Livestreaming-E-Commerce-Plattformen wie Douyin und Kuaishou mit einem Umsatz von umgerechnet 20 Milliarden Euro.

Shoppingfestivals sind in China sehr beliebt. Viele Käufer schieben große Anschaffungen oft auf, um sich die hohen Rabatte zu sichern, die in den Aktionszeiträumen gewährt werden. Bereits im vergangenen Jahr gab es jedoch Anzeichen für eine schwächelnde Verbrauchernachfrage bei solchen Rabattwochen. Nun schmälert die anhaltende Unsicherheit über weitere Abriegelungen die Shoppinglust chinesischer Konsumenten.

