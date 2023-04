China-Besuch Macron will Peking bei Ukraine-Lösung in die Pflicht nehmen

Frankreichs Präsident und EU-Kommissionschefin von der Leyen wollen Peking zu einer Friedenslösung für die Ukraine bewegen – auch wenn der Frust über Staatschef Xi groß ist.

Frankreichs Präsident will den Dialog mit China suchen. (Foto: REUTERS) Emmanuel Macron in Peking

Peking, Berlin, Paris Vor seinem Abflug nach China telefonierte Emmanuel Macron noch mit Joe Biden. Die Präsidenten Frankreichs und der USA hätten ihren gemeinsamen Willen bekundet, Peking „bei der Beschleunigung eines Endes des Krieges in der Ukraine“ und „dem Aufbau eines nachhaltigen Friedens in der Region“ in die Pflicht zu nehmen, hieß es aus dem Élysée-Palast.

Macron, der zusammen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch zu einem dreitägigen Staatsbesuch in China eintraf, hat die Hoffnung auf einen konstruktiven Beitrag von Staatschef Xi Jinping im Ukrainekrieg noch nicht ganz aufgegeben. Auch wenn der Frust über die Unterstützung für Russlands Präsident Wladimir Putin nicht nur in Paris, sondern auch in anderen europäischen Hauptstädten groß ist.