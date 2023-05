China Chinas Industriegewinne brechen im April um 18 Prozent ein

Chinas Industrie befindet sich in einem Abwärtstrend. Der weltgrößte PC-Hersteller Lenovo hat wegen ausbleibender Gewinne fast neun Prozent der Belegschaft entlassen.

Die chinesischen Industriegewinnen sind eingebrochen, zeigen neue Zahlen. (Foto: dpa) Hafen von Nantong

Peking Die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen sind in den ersten vier Monaten des Jahres 2023 eingebrochen. Das geht aus offiziellen Daten hervor, die am Samstag veröffentlicht wurden. Den Daten des Nationalen Statistikamtes (NBS) zufolge sanken die Gewinne von Januar bis April um 20,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, verglichen mit einem Rückgang von 21,4 Prozent in den ersten drei Monaten.

Allein im April verzeichneten die Industrieunternehmen einen Gewinnrückgang von 18,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, so das NBS, das nur gelegentlich monatliche Zahlen veröffentlicht. Im März schrumpften die Gewinne um 19,2 Prozent. „Insgesamt zeigen die heutigen Daten, dass Industrieunternehmen, insbesondere private Unternehmen und Unternehmen in Aktienbesitz, weiterhin von einer Kombination ungünstiger Faktoren wie dem Basiseffekt, dem kurzfristigen Druck auf die wirtschaftliche Erholung und dem Abwärtstrend des PPI (Erzeugerpreise) betroffen sind“, sagte Bruce Pang, Chefökonom bei Jones Lang Lasalle.

Lenovo, der weltgrößte PC-Hersteller, gab diese Woche bekannt, dass die Quartalsumsätze und -gewinne im Januar und März eingebrochen sind und das Unternehmen fast neun Prozent seiner Belegschaft entlassen musste.

Ausländische Unternehmen verzeichneten von Januar bis April einen Gewinnrückgang von 16,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während private Unternehmen einen Einbruch von 22,5 Prozent hinnehmen mussten, wie aus den Daten hervorgeht. Die Gewinne sanken in diesem Zeitraum in 27 von 41 wichtigen Industriesektoren, wobei die Eisen- und Stahlindustrie mit 99,4 Prozent den größten Einbruch verbuchten.

Anfang dieses Monats versprach Regierungschef Li Qiang gezieltere Maßnahmen zur Steigerung der Inlandsnachfrage und zur Stabilisierung der Auslandsnachfrage, um einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung zu fördern.

