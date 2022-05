China Covid-Restriktionen treffen Chinas Wirtschaft stärker als erwartet – Einzelhandelsumsatz bricht ein

Die chinesische Staatsführung kämpft derzeit gegen einen Ausbruch der Omikron-Variante an.

Peking Chinas Wirtschaft leidet noch stärker als befürchtet unter den drakonischen Einschränkungen der chinesischen Staatsführung im Namen der Null-Covid-Strategie. Die Einzelhandelsumsätze, die als Indikator für die Konsumentennachfrage herangezogen werden, brachen im April um 11,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ein.

Damit fielen sie deutlich schlechter aus als von Analysten erwartet – diese hatten im Durchschnitt mit einem Rückgang von um die sechs Prozent gerechnet. Bereits im März waren die Einzelhandelsverkäufe um 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gefallen. Insgesamt setzte der Einzelhandel in den ersten vier Monaten des Jahres im Jahresvergleich 0,2 Prozent weniger um.

Auch die Industrieproduktion fiel schlechter aus als erwartet. Sie brach um 2,9 Prozent ein – Beobachter hatten im Durchschnitt mit einem leichten Anstieg gerechnet. Im März hatte sie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch um fünf Prozent zugelegt.

Die chinesische Staatsführung versucht derzeit mit drakonischen Mitteln, einen Ausbruch der Omikron-Variante in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt in den Griff zu bekommen. Um die Ansteckungen einzudämmen, wurden in den vergangenen Monaten immer wieder landesweit Dutzende Städte abgeriegelt.

So stehen die rund 25 Millionen Einwohner der wichtigen Wirtschaftsmetropole Schanghai bereits seit mehr als sieben Wochen unter strengem Hausarrest. Sie dürfen ihre Wohnungen und ihre Wohnanlage nicht verlassen – auch nicht für einen Spaziergang oder einen Einkauf im Supermarkt.

Harter Lockdown: Produktionsanlagen stehen still

Auch in Peking ist das Leben nahezu zum Erliegen gekommen. In der chinesischen Hauptstadt sind mehrere Wohnanlagen abgeriegelt, Schulen, Restaurants und Parks sind geschlossen. Die heftigen Maßnahmen haben dazu geführt, dass landesweit Produktionsanlagen stillstehen, Schiffscontainer sich in den Häfen stauen und auch der Transport von Gütern innerhalb Chinas erheblich gestört ist.

Der Rückgang der Konsumentennachfrage betraf nahezu alle Bereiche. So fielen die Autoverkäufe im April um 31,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, die Nachfrage nach Textilien sowie Kosmetikprodukten brach um jeweils mehr als 22 Prozent ein.

Einzig die Nachfrage nach Lebensmitteln wie Getreide und Speiseöl legte um zehn Prozent im Jahresvergleich zu. Experten glauben, dass die Einzelhandelsumsätze auch im Rest des Jahres noch schlecht bleiben werden. „Wir gehen davon aus, dass sich die Wirtschaftsdynamik im zweiten Halbjahr 2022 verbessern wird, aber das Wachstum der Verbrauchernachfrage wird wahrscheinlich schwach bleiben“, heißt es in einer aktuellen Analyse der Ratingagentur Fitch.

In der wichtigen Wirtschaftsmetropole Schanghai befinden sich viele Menschen im Lockdown. (Foto: Bloomberg) Schanghai

Ein Grund für die schlechte Konsumentenstimmung ist auch die anhaltende tiefe Krise im chinesischen Immobiliensektor. „Der von uns für 2022 erwartete Rückgang der Immobilienpreise wird die Stimmung der Verbraucher belasten“, so Fitch.

Am Sonntag hatte die chinesische Zentralbank (PBOC) angesichts eines Einbruchs bei den Krediten für Immobilienkäufe die Untergrenze der Hypothekenzinsen für Erstkäufer von Eigenheimen gesenkt. Trotz des heftigen Einbruchs in der Wirtschaft beließ sie jedoch den Zinssatz für ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität am Montag bei 2,85 Prozent.

Experten glauben, dass angesichts der Abriegelungen im ganzen Land und der damit verbundenen großen Unsicherheit bei den Konsumenten und Unternehmen eine geldpolitische Lockerung ohnehin wirkungslos verpuffen könnte.

