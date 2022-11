China Der Tod von Ex-Parteichef Jiang könnte Proteste in China neu anfachen

Der frühere Staats- und Parteichef Jiang Zemin ist gestorben. Der Tod ehemaliger Parteigranden hat in China bereits früher Protestwellen ausgelöst.

Bekannt war Jiang Zemin (geboren am 17. August 1926) für seine Liebe zur Poesie. (Foto: Getty Images) Jiang Zemin

München Der Tod des ehemaligen Staats- und Parteichefs Jiang Zemin könnte die Proteste in China neu anfachen. Jiang starb am Mittwoch im Alter von 96 Jahren in Schanghai, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua mitteilte.

„Was passiert, wenn Jiang Zemin stirbt?“ Das fragte bereits vor wenigen Tagen ein China-Beobachter mit Blick auf die Protestbewegung. Auch der ehemalige chinesische Diplomat Han Yang, der heute in Sydney lebt, verwies auf Twitter darauf, dass „die beiden bedeutendsten Protestbewegungen in der modernen chinesischen Geschichte durch den Tod eines Führers ausgelöst wurden“.

So führte der Tod des früheren Premierministers Zhou Enlai 1976 zu Studentenprotesten. Als im April 1989 der im Volk beliebte, reformorientierte Ex-Generalsekretär Hu Yaobang starb, schlugen die Trauerkundgebungen schnell um. Millionen Demonstranten in Peking und anderen Städten forderten demokratische Reformen. „Wiederholt sich Geschichte mit Jiangs Tod?“, fragt Ex-Diplomat Han.