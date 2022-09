China Erste Auslandsreise seit Ausbruch der Corona-Pandemie: Chinas Staatschef Xi soll Putin treffen

Peking Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wird am Mittwoch zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Coronapandemie sein Land verlassen. Seine erste Auslandsreise seit Januar 2020 führt ihn offiziellen Angaben zufolge nach Kasachstan und Usbekistan.

Der Reise wird eine hohe symbolische Bedeutung zugeschrieben – auch weil erwartet wird, dass Xi am Donnerstag und Freitag während eines zweitägigen Gipfels der sogenannten Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) im usbekischen Samarkand Russlands Staatschef Wladimir Putin treffen wird.

Xis Reise nach Zentralasien findet knapp einen Monat vor dem wichtigen Parteikongress Mitte Oktober statt. Auf diesem will er sich für eine dritte Amtszeit als Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) bestätigen lassen. Mit der Reise verfolge Xi nicht nur außenpolitische, sondern auch innenpolitische Ziele, betonen Beobachter.

Xi wolle zeigen, dass er trotz der massiven wirtschaftlichen Probleme infolge der Null-Covid-Politik seines Landes „die innenpolitische Situation unter Kontrolle hat“, sagte Yun Sun, Forscher am Stimson Center in Washington, der Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“.

Bei einigen Beobachtern weckt Xis Reise auch die Hoffnung, dass China sich langsam wieder öffnet. Das Land hat sich nach dem Ausbruch der Coronapandemie weitgehend vom Ausland abgeschottet und die Einreise für Nicht-Chinesen streng limitiert.

„Ein Zeichen an den Westen, dass China nicht isoliert ist“

Außenpolitisch sei Xis Reise „ein Zeichen an den Westen, dass China nicht isoliert ist“, betonte Yun Sun. Der SOZ-Gipfel bietet Xi dabei eine Gelegenheit, China auf globaler Bühne als Alternative zu den USA und westlich geführten Organisationen zu positionieren.

Chinas Staatschef Xi Jinping will die Partnerschaft mit zentralasiatischen Staaten stärken. (Foto: AP) Partnerschaft mit zentralasiatischen Staaten

Zu den SOZ-Mitgliedern zählen neben China und Russland auch Indien, Kasachstan, Kirgisien, Pakistan, Tadschikistan und Usbekistan. Zudem soll Irans Präsident Ebrahim Raisi an dem Treffen teilnehmen.

Durch eine engere Zusammenarbeit zwischen den Staaten des Fernen Ostens könne sich „eine Welt ohne die USA abzeichnen“, schreibt Wang Wen, Professor und Dekan des Chongyang-Instituts für Finanzstudien an der Renmin-Universität in einem Meinungsbeitrag in der staatlichen Zeitung „Global Times“.

Die SOZ repräsentiere mehr als 41 Prozent der Weltbevölkerung und 24 Prozent der globalen Wirtschaft, heißt es in der „Global Times“. Sie spiele eine zentrale Rolle bei der künftigen Gestaltung internationaler Beziehungen und internationaler Organisationen. Bei dem Treffen Ende der Woche soll es auch um eine Erweiterung der Organisation gehen.

Erstes Treffen zwischen Xi und Putin seit dem Ukrainekrieg

Unklar ist, ob es am Rande des Gipfels auch zu einem bilateralen Treffen zwischen Xi und Putin kommt. Während der russische Botschafter in China, Andrej Denisov, ein Treffen zwischen den Staatschefs bestätigte, wollte sich ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Dienstag nicht dazu äußern. Es wäre die erste persönliche Begegnung der beiden Staatsführer seit dem völkerrechtswidrigen russischen Überfall auf die Ukraine.

Xi und Putin hatten sich zuletzt 20 Tage vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine getroffen. (Foto: AP) Wladimir Putin und Xi Jinping

Xi und Putin hatten sich zuletzt Anfang Februar zum Auftakt der Olympischen Winterspiele in Peking getroffen und sich eine Partnerschaft „ohne Grenzen“ zugesichert. Trotz der russischen Invasion in die Ukraine, die 20 Tage nach dem Treffen startete, hat die chinesische Staatsführung sich wiederholt zu ihrem Partner bekannt.

Xis Abstecher nach Kasachstan im Vorfeld des SOZ-Gipfels in Samarkand unterstreicht die Beziehungen zu dem Nachbarstaat. Seine erste Auslandsreise als Staatschef hatte Xi 2013 nach Kasachstan geführt, wo er die Initiative Neue Seidenstraße (BRI) aus der Taufe hob. Der Flächenstaat ist seither eine wichtige Logistikdrehscheibe für die Handelsroute. Hinzu kommt, dass Kasachstan über zahlreiche Rohstoffe verfügt.

Experten gehen davon aus, dass ein Ziel von Xis Reise auch sei, die Versorgung der Volksrepublik mit Energierohstoffen und Nahrungsmitteln sicherzustellen. Bei dem Vorbereitungstreffen im Juli hatten Chinas Außenminister Wang Yi und sein russischer Amtskollege Sergei Lawrow betont, die SOZ vereine wichtige Nahrungsmittel- und Energieerzeuger und -verbraucher.

So könnten diese eine wichtige Rolle bei der „Bewältigung der globalen Herausforderungen im Bereich der Nahrungsmittel- und Energiesicherheit spielen“.

