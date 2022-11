Am Wochenende weiteten sich die Demonstrationen von West-China auf mehrere Großstädte aus, darunter Shanghai. Experten befürchten eine rigorose Antwort des Staates.

Auch in Chinas Hauptstadt kam es offenbar zu Demonstrationen. (Foto: Reuters) Sicherheitspersonal am Sonntag vor der Tsinghua Universität in Peking

Shanghai/Peking/Berlin In China wächst der Unmut über die strikten Corona-Maßnahmen der chinesischen Staatsführung. In verschiedenen Städten und an Universitäten kam es am Wochenende zu Protesten gegen die Restriktionen und Lockdowns. Die größte bekannt gewordene Demonstration fand am Samstagabend in der Finanzmetropole Shanghai statt, wo sich zeitweise schätzungsweise 300 Protestierende versammelten.

Was als eine Mahnwache für zehn Todesopfer eines Hochhausbrands in der westchinesischen Stadt Urumqi begonnen hatte, weitete sich im Laufe der Nacht zu Protesten gegen die Null-Covid-Politik und sogar gegen die Staatsführung und Parteichef Xi Jinping selbst aus. Derartige Unmutsäußerungen sind in dem autoritär geführten Land äußerst ungewöhnlich, weil jede Kritik an der Staatsführung rigoros bestraft wird.

Es sei das erste Mal, dass dies unter der Ägide von Xi passiere, betont Ian Bremmer, Präsident des Thinktanks Eurasia Group. In Chinas sozialen Medien sind sämtliche Berichte über die Proteste zensiert. In privaten Chats wurden jedoch Videos sowie Anspielungen auf die Demonstrationen verbreitet.

