China Proteste in Teilen Chinas gegen Corona-Politik – Menschen rufen „Nieder mit Xi“

Seit Freitag gibt es Proteste in Urumqi, Hauptstadt der Provinz Xinjiang im Westen Chinas. Am Samstag weiteten sich die Demonstrationen auf Shanghai und weitere Großstädte aus. Auslöser war ein Brand in einem Hochhaus.

In der Hauptstadt der Provinz Xinjiang haben Menschen gegen die harten Corona-Maßnahmen protestiert. (Foto: Video Obtained via REUTERS) Proteste in Xinjiang

Shanghai/Peking/Berlin In China weiten sich die Proteste gegen die strikten Corona-Maßnahmen aus. Am Samstagabend gingen die Menschen auch in der Finanzmetropole Shanghai auf die Straßen, um ihrem Unmut Luft zu machen. Zunächst handelte es sich um Mahnwache für die zehn Menschen, die bei einem Hochhausbrand in Urumqi ums Leben gekommen sind. Doch im Laufe der Nacht wandelte sich dies in Proteste.

Die Menge hielt als Zeichen gegen Zensur weiße Blätter hoch. Augenzeugen zufolge und wie auf Videos zu sehen ist, rief eine Gruppe: „Nieder mit der Kommunistischen Partei Chinas, nieder mit Xi Jinping.“ Öffentliche Proteste gegen die Regierung und Präsident Xi sind selten in China.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, weiteten sich die Proteste am Sonntag auch in Peking aus. An der Eliteuniversität Tsinghua nahmen Hunderte von Studenten an einer Demonstration gegen die strengen Covid-Restriktionen teil, wie ein Zeuge gegenüber der Nachrichtenagentur sagte. Aufnahmen in sozialen Medien zeigten die Proteste.

China verfolgt eine Null-Covid-Politik, die weitreichende Lockdown-Maßnahmen nach sich zieht. Der Anstieg der Infektionszahlen macht es weniger wahrscheinlich, dass China seine strikte Politik bald lockern wird.

Am Sonntag meldeten die Behörden fast 40.000 Neuinfektionen. Die Lockdowns und die globale Wirtschaftsflaute bremsen die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt jedoch aus.

Viele Menschen sind immer weniger willens, sich den Maßnahmen zu beugen, es kommt zu Unruhen. In Urumqi, Hauptstadt der westchinesischen Region Xinjiang, gab es bereits am Freitag Proteste.

Die Behörden haben wegen steigender Covid-Zahlen erneut zahlreiche Beschränkungen verhängt. (Foto: Getty Images) Im Geschäftszentrum Pekings am Freitag

Dort wurde einer der längsten Lockdowns verhängt: Viele der vier Millionen Einwohner dürfen ihre Wohnungen bis zu 100 Tage nicht verlassen. Bei einem Feuer in einem Hochhaus waren am Donnerstag zehn Menschen ums Leben gekommen.

Mahnwachen an Universitäten

In sozialen Netzwerken verbreitete sich die Ansicht, dass das Gebäude teilweise verschlossen war und es viele Bewohner deshalb nicht rechtzeitig heraus schafften. Mahnwachen wurden auch in anderen Städten abgehalten, so an den Universitäten von Nanjing und Peking.

Auf Videos in Shanghai war zu sehen, wie die Menschen riefen „Dient dem Volk“ oder „Wir wollen Freiheit“. Im Frühjahr war die Stadt mit ihren 25 Millionen Einwohnern zwei Monate lang streng abgeriegelt gewesen. Damals war es bereits zu seltenen Protesten gekommen.

Die langjährige China-Beobachterin und niederländische Korrespondentin Eva Rammeloo, die die Proteste in Shanghai begleitete, schrieb auf Twitter: „So etwas habe ich in dem Jahrzehnt, in dem ich über China berichte, noch nie gesehen.“

Auch am Sonntag gingen dutzende Menschen zu der Wulumuqi (Urumqi)-Straße in Shanghai und legten Blumen für die zehn Menschen nieder, die bei dem Brand in Xinjiang ums Leben gekommen waren. Videos von Augenzeugen zeigen kleine Menschenansammlungen, die zahlreichen Polizisten gegenüberstehen. Plätze und Straßen waren abgesperrt, Polizeiwagen fuhren durch die Straßen.

Am frühen Sonntagmorgen Ortszeit hatten sich die Proteste zunächst aufgelöst, die Polizei nahm Berichten zufolge mehrere Protestierende fest, andere verließen den Ort freiwillig. In ganz China spielten sich die Menschen in der Nacht zum Sonntag gegenseitig Videos von den Protesten zu – sie zeigen, wie verzweifelt die Menschen sind. „Wo ist unsere Zukunft?“, klagte ein tränenüberströmter junger Mann in Shanghai, der regungslosen Polizisten in Uniform gegenüberstand.

Wie der Sportexperte Mark Dreyer berichtet, ist das chinesische Staatsfernsehen inzwischen dazu übergangenen, bei der Übertragung der WM-Spiele aus Katar keine Aufnahmen aus dem Publikum mehr zu zeigen. Stattdessen werden Nahaufnahmen von Spielern gezeigt.

Der Grund: Vielen Chinesen war durch die enge Zensur in den chinesischen Medien erst durch die Aufnahmen von der WM klar geworden, dass im Rest der Welt keine Maskenpflicht mehr herrscht und die Menschen gelernt haben, mit Corona zu leben. Auch das hatte den Unmut angefacht.

Mit Material von Reuters.

