China-Reise Elf Stunden in Peking – Warum die Reise des Bundeskanzlers ernüchternd ausfällt

Scholz warnte China vor einem Eingreifen in Taiwan, betonte aber, sich nicht in chinesische Angelegenheiten einmischen zu wollen.

Peking Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat auf seiner China-Reise die Volksrepublik aufgefordert, ihren Einfluss auf Russland für ein Ende des Kriegs in der Ukraine zu nutzen. Als ständiges Mitglied des Uno-Sicherheitsrats habe die Volksrepublik auch Verantwortung für den Frieden in der Welt. „Ich habe Präsident Xi gesagt, dass es wichtig ist, dass China seinen Einfluss auf Russland geltend macht“, sagte Scholz während seines Antrittsbesuchs in Peking bei einem Treffen mit Regierungschef Li Keqiang.

Zuvor hatte er Staats- und Parteichef Xi Jinping getroffen. Xi und Scholz warnten Kremlchef Wladimir Putin vor einer Eskalation des Ukrainekriegs. „Staatspräsident Xi und ich sind uns einig: Atomare Drohgebärden sind unverantwortlich und brandgefährlich. Mit dem Einsatz von Atomwaffen würde Russland eine Linie überschreiten, die die Staatengemeinschaft gemeinsam gezogen hat“, sagte Scholz.

Der Bundeskanzler bezeichnete China als „großes Land“. Scholz warnte die Volksrepublik jedoch vor einem militärischen Eingreifen in Taiwan. Alle Veränderungen des Status quo dürften „nur friedlich und im gegenseitigen Einvernehmen“ erfolgen, sagte der Bundeskanzler. „China hat da eine besondere Verantwortung.“ Scholz reagierte damit auf wiederholte Drohungen von chinesischer Seite, die demokratische Inselrepublik militärisch einnehmen zu wollen, sollten sich die Taiwanesinnen und Taiwaner gegen eine friedliche „Vereinigung“ sperren.

Für Scholz war der Antrittsbesuch in China eine Gratwanderung. Dass er Xi so kurz nach dem großen Kongress der Kommunistischen Partei, bei dem Xi seine Macht weiter zementierte, in Peking trifft, hatte im Vorfeld für Kritik gesorgt. Scholz' Umfeld hatte vor Abflug von einer „Sondierungsreise“ gesprochen. Es gehe darum, einen persönlichen Kontakt zu Chinas Staatschef aufzubauen. Xi und Scholz hatten sich bis dahin nur in Telefonaten und Videoschalten miteinander gesprochen.

In Peking wurde Scholz allerdings nicht müde zu betonen, dass die Reise richtig war. „Es ist gut und richtig, dass ich in China bin“, sagte er etwa am Nachmittag bei der Pressekonferenz mit Li. Der chinesische Premierminister hatte Scholz zuvor „im Namen der chinesischen Regierung“ zu seiner China-Reise gratuliert.

Staats- und Parteichef Xi Jinping erinnerte in seinem Eingangsstatement an seine Deutschlandreise – und, dass er Scholz 2017 in Hamburg kennengelernt habe und damals „sehr herzlich empfangen“ worden sei. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zeigte Xi sich überzeugt, dass Scholz‘ Besuch dazu führen werde, dass die „pragmatische Zusammenarbeit“ zwischen Deutschland und China in allen Bereichen vertieft werde.

Doch auch auf der Reise wurde deutlich, wie viel kontrollierter es in China im Vergleich zum letzten Besuch eines deutsche Regierungschefs vor drei Jahren zugeht. Bis zum Schluss war nicht klar, ob auf der Pressekonferenz mit chinesischen Premier und Scholz Fragen zugelassen werden würden.

Am Ende stellte die chinesische Seite die deutschen Gäste vor vollendete Tatsachen. „Aus Zeitgründen“ seien keine Fragen zugelassen, verkündete ein Staatsmitarbeiter wenige Minuten vor Beginn. Auch Scholz durfte keine Fragen annehmen. Das allein auf das Verhältnis zwischen der neuen Bundesregierung und China zu schieben, wäre zu kurz gedacht.

Die Pressefreiheit wurde in den Jahren nach dem Besuch der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2019, als noch Fragen zugelassen worden waren, immer weiter eingeschränkt. Doch es ist ein weiteres Signal, dass China immer weniger bereit ist, dem viel beschworenen Partner Berlin noch Zugeständnisse zu machen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel besuchte das Land im Jahr 2019.

Dass sich das deutsch-chinesische Verhältnis etwas abgekühlt hat, zeigt sich auch in den Wirtschaftsbeziehungen: Vertragsunterzeichnungen über milliardenschwere Deals, wie es früher üblich war, wurden nicht zelebriert. Die Wirtschaftsdelegation war fast den ganzen Tag abgeschottet, nicht einmal Gelegenheit zu Fotos gab es.

Als sich am Abend chinesische und deutsche Unternehmen zu einem Abendessen mit Scholz und Premierminister Li trafen, bestand die chinesische Wirtschaftsdelegation nach Handelsblatt-Informationen überwiegend aus Staatsunternehmen. So waren die Vorstandschefs der Finanzkonzerne ICBC, Bank of China, CITIC, China Chengtong, der Energieunternehmen State Grid und State Power, des Lebensmittelkonzerns COFCO, sowie des Schienenfahrzeugherstellers CRRC und des Mischkonzerns China General Technology vertreten.

Daneben nahm der Mitgründer des privaten E-Autobatterieherstellers Gotion, der Chef des Ingenieursdienstleisters Shanghai Supezet, sowie eine Vertreterin der Unternehmensführung des Autokonzerns Geely an den Treffen teil. Auffällig ist zudem, dass die Überwachungsspezialisten Sensetime und Nutech Teil der chinesischen Delegation waren.

Scholz' Fazit nach der Reise

Immerhin einen Erfolg konnte der Kanzler in Peking verkünden. Er habe sowohl mit Xi als auch mit Li unter anderem über Impfstoffe gesprochen. „Das beinhaltet auch eine Zulassung des Biontech-Impfstoffes für Expatriates in China“, sagte Scholz. Das ist ein wichtiger Durchbruch für das deutsche Pharma-Unternehmen und eine Erleichterung für ausländische Staatsbürger, die in China leben und bislang nur auf den weniger wirksamen chinesischen Impfstoff zugreifen konnten.

Scholz flog nach nur elf Stunden in Peking wieder zurück nach Berlin.

Beide Seiten hätten auch über die Perspektive einer breiteren Zulassung in China gesprochen. „Damit würden wir einen gemeinsamen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie beitragen“, erklärte der Bundeskanzler. Ein weiterer, kleiner Erfolg konnte Scholz bei der Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel verkünden. So hätten China und Deutschland vereinbart, einen Klima- und Transformationsdialog einzurichten.

Der chinesische Premierminister Li lobte allerdings auch die wirtschaftlichen Beziehungen: „Es bestehen noch große Potenziale für unsere Zusammenarbeit.“ China und Deutschland würden in einer schwierigen Weltlage ein gemeinsames Signal senden: „Wir verteidigen den Freihandel“, sagte Li. Scholz gab sich zurückhaltender. Die Bundesregierung unterstütze es, wenn deutsche Unternehmen ihre Rohstoffversorgung breiter absichern, erklärte Scholz. Bei seinem Fazit am Ende der Reise mahnte er, dass es ein „Level Playing Field“ für deutsche Unternehmen in China geben müsse. Alles, was chinesischen Unternehmen in Deutschland erlaubt sei, müsse auch deutschen Firmen in China erlaubt sein.

Scholz sprach in Peking zudem zahlreiche Themen an, die China nicht gern in der Öffentlichkeit diskutiert sieht. Neben Taiwan erwähnte der Kanzler auch die Situation in der westchinesischen Provinz Xinjiang. China werden dort seit Jahren massive Menschenrechtsvergehen an der dort lebenden chinesischen Minderheit der Uiguren nachgewiesen.

Scholz fordert China zur Einflussnahme auf Russland auf

Die Reise des Bundeskanzlers war nicht nur wegen der ungewöhnlich starken Kritik im Vorfeld schwierig. Auch die strengen Coronarestriktionen erschwerten den Besuch in der chinesischen Hauptstadt. So mussten sich alle Teilnehmer der Delegation mehreren Coronatests unterziehen, sowohl vor, als auch nach der Reise. Jeder, der mit Mitgliedern der Delegation zusammentraf, muss danach in staatlichen Unterkünften für zehn Tage in Quarantäne.

Am Abend flog Scholz nach nur elf Stunden in Peking schon wieder zurück nach Berlin. Was bleibt, ist das Gefühl eines zunehmend schwierigen Verhältnisses, bei dem nur wenig so ist wie noch vor drei Jahren.

