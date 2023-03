China Taiwan will Provokationen Chinas wegen möglichem US-Besuch nicht dulden

Taipeh Im Rahmen eines möglichen Treffens zwischen Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen und dem Präsidenten des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, will Taiwan keinerlei „Provokationen“ seitens Chinas dulden. „Wenn die chinesischen Kommunisten erneut zuschlagen, ist es die Aufgabe der Streitkräfte zu kämpfen“, sagte der taiwanesische Verteidigungsminister Chiu Kuo-cheng am Dienstag. „Wir werden keine wiederholten Provokationen gegen uns zulassen. Das können wir nicht akzeptieren.“

China hatte im vergangenen August rund um den Besuch der damaligen Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, verstärkt Militärmanöver um die Insel abgehalten. „Die chinesischen Kommunisten nutzen jeden Grund, um Truppen zu schicken“, sagte Chiu. „Aber wir werden nicht einfach sagen: 'Macht schon. Wir werden einen friedlichen und rationalen Ansatz wählen.“

McCarthy will sich Insidern zufolge in den kommenden Wochen mit Tsai in den USA treffen. Dieser Schritt könnte die erwartete, aber politisch heikle Reise des Republikaners nach Taiwan zunächst ersetzen. Chiu sagte, er habe keine Kenntnis von einem geplanten Treffen zwischen Tsai und McCarthy. Das taiwanesische Außenministerium erklärte, es werde zu gegebener Zeit eine Ankündigung über etwaige Auslandsreisen der Präsidentin machen, habe aber vorerst nichts anzukündigen. Auch McCarthy hat ein Treffen mit Tsai nicht bestätigt.

