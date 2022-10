China UN lehnt Debatte über Menschenrechtsverletzungen gegen Uiguren ab

Der von westlichen Regierungen initiierte Antrag wurde in einer Abstimmung vom Rat für Menschenrechte abgelehnt. Damit habe Peking einen Sieg erzielt.

Die Unterdrückung der Uiguren in China ist unter anderem ein Auslöser für die neue Verordnung gegen Zwangsarbeit. (Foto: imago images/Joerg Boethling) Uiguren auf Baumwollplantage

Genf Der UN-Menschenrechtsrat hat am Donnerstag einen vom Westen eingebrachten Antrag auf eine Debatte über mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen Chinas gegen Uiguren und andere Muslime in Xinjiang abgelehnt. Damit hat Peking nach Ansicht von Beobachtern einen Sieg in dem Versuch errungen, weitere Untersuchungen zu vermeiden.

Im Rat für Menschenrechte gab es 19 Gegenstimmen, 17 Befürworter und elf Enthaltungen für den Antrag mehrerer westlicher Länder wie den USA, dass die Behandlung der muslimischen Minderheit erneut untersucht wird. Es ist erst das zweite Mal in der 16-jährigen Geschichte des Rates, dass ein solcher Antrag abgelehnt wurde.

„Das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich enttäuschend“, sagte Dolkun Isa, Präsident des Uigurischen Weltkongresses, dessen Mutter in einem Lager starb und dessen zwei Brüder vermisst werden. Katar, Indonesien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Pakistan lehnten den Antrag ab - Pakistan mit der Begründung, es bestehe die Gefahr, China zu verärgern.