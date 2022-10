Der chinesische Logistikkonzern hält die Mehrheit der Anteile am Hafen von Piräus. Politisch ist das kein kontroverses Thema mehr, aber es knirscht.

Der chinesische Logistikkonzern Cosco hält am Hafen in Piräus zwei Drittel der Anteile. (Foto: LightRocket/Getty Images) Containerschiff von Cosco

Athen Am Freitag ruhte in Griechenland fast überall die Arbeit. Es war Nationalfeiertag. Aber im Hafen von Piräus herrschte Hochbetrieb. Gleich zehn Containerschiffe lagen an den drei Piers, dazu zwei große Autotransporter mit Tausenden Fahrzeugen. Während die Ladungen umgeschlagen wurden, nahmen im Saronischen Golf schon die nächsten beiden Containerschiffe Kurs auf den Hafen, die „Cosco Bohai Sea“ und die „Cosco Jupiter“.

Beide Schiffe fahren unter der Flagge von Hongkong. Aber Piräus ist für sie eine Art zweiter Heimathafen. Denn die China Ocean Shipping Company, kurz Cosco, kontrolliert die Betreibergesellschaft Piräus Port Authority (PPA) und managt den Hafen.

Was in Hamburg noch bevorsteht, sofern Cosco die Konditionen der Bundesregierung akzeptiert, ist in Griechenlands größtem Hafen längst Wirklichkeit. Und anders als die vom Bundeskabinett am Mittwoch genehmigte Minderheitsbeteiligung von 24,9 Prozent hält Cosco in Piräus sogar zwei Drittel der Anteile.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen