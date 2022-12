Chinesische Einflussnahme US-Abgeordnete wollen TikTok verbieten – Überparteilicher Gesetzentwurf

Politiker der Republikaner und der Demokraten sorgen sich um den Einfluss des chinesischen Staates auf die Video-App. China weist Vorwürfe der Spionage zurück.

Der Republikaner erklärte, Tiktok sammele die Daten mehrere Millionen Personen in Amerika. (Foto: Reuters) Senator Marco Rubio

Washington US-Abgeordnete beider Parteien haben in beiden Kongresskammern Gesetzentwürfe eingebracht, um die chinesische Video-App Tiktok zu verbieten. In einer Ankündigung des republikanischen Senators Marco Rubio hieß es am Dienstag, es sollten alle Transaktionen Sozialer Medien unterbunden werden, die von China oder Russland beeinflusst würden. „Hier geht es nicht um kreative Videos, sondern um eine App, die jeden Tag die Daten mehrerer Millionen amerikanischer Kinder und Erwachsener sammelt“, erklärte er.

Sein Parteikollege Mike Gallagher aus dem Repräsentantenhaus verglich eine Duldung Tiktoks mit einer Erlaubnis für die Sowjetunion im Kalten Krieg, die Zeitungen „New York Times“ und „Washington Post“ sowie große TV-Sender aufzukaufen.

Eine Stellungnahme der Tiktok-Mutter Bytedance oder der Regierung in Peking lagen zunächst nicht vor. China hat Vorwürfe der Spionage zurückgewiesen.

Sicherheitsbehörden und Politiker in den USA haben seit Jahren die Videoplattform im Visier. Im vergangenen Monat warnte der Chef der Bundespolizei FBI, Chris Wray, die chinesische Regierung könnte die App benutzen, um die Kontrolle über Daten von Millionen von US-Bürgern zu erlangen. Zudem könne sie die Empfehlungs-Algorithmen der Software manipulieren, um Einfluss auszuüben. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen >> Lesen Sie hier: Wie chinesisch ist Tiktok – und wie gefährlich? Mehrere Bundesstaaten – darunter Texas – haben die Installation von Tiktok auf Geräten in ihrer Verwaltung untersagt. Präsident Donald Trump war 2020 mit dem Versuch gescheitert, Amerikanern das Herunterladen der App zu verbieten. In Deutschland lehnte Digitalminister Volker Wissing (FDP) im Juni ein spezielles Gesetz zur Regulierung von Tiktok ab. Mehr: „Besorgniserregendes Ausmaß“ – Scharfe Kritik an Einflussversuchen Pekings bei deutschen Unternehmen