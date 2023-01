Chipindustrie Halbleiterproduktion: Unterstützung für US-Restriktionen gegen China

Die Niederlande und Japan wollen sich amerikanischen Beschränkungen zum Export zur Chipproduktion gegen China anschließen. Genaue Details sind noch unklar.

Exportbeschränkungen für die Anlagen wären ein schwerer Rückschlag für Chinas Ambitionen, sich durch den Aufbau einer eigenen Chipindustrie von Importen unabhängig zu machen. (Foto: Reuters) ASML-Training-Center

Tokio, Berlin Die USA stehen bei ihren Halbleiter-Exportbegrenzungen gegen China vor einem Etappenerfolg: Japanische und internationale Medien berichten übereinstimmend, dass sich Japan und die Niederlande den US-Restriktionen anschließen wollen.

Dies würde China den Zugang zu modernen Produktionsanlagen und damit die Modernisierung seiner Chipindustrie erschweren. Denn ASML aus den Niederlanden und Japans Tokyo Electron gehören nach dem US-Hersteller Applied Materials zu den weltweit führenden Lieferanten in diesem Bereich.

Regierungsstellen in den USA erklärten gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag, dass die US-Regierung sich mit den Verbündeten auf ein gemeinsames Vorgehen in der wichtigen und für Japan und die Niederlande schwierigen Frage geeinigt habe.

Die USA können zwar von sich aus den Export von Halbleitern drastisch erschweren. Bei Exportbeschränkungen für Produktionsanlagen sind sie allerdings auf die Mitarbeit der Verbündeten angewiesen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen