COP27 „Fordern Unterstützung von den reichen Superemittenten“ – Das Ringen um milliardenschwere Hilfen beginnt

In Ägypten beginnt die entscheidende Verhandlungswoche. Besonders eine Frage ist zentral: Gelingt der Durchbruch bei der finanziellen Unterstützung der Entwicklungsländer?

In Scharm el-Sheich fordern Entwicklungsländer von den wohlhabenden Ländern finanzielle Hilfen für „Loss and Damage“, Verluste und Schäden durch den Klimawandel. (Foto: AP) Klimakonferenz in Ägypten

Berlin Viel Zeit bleibt nicht mehr, um sich in umstrittenen Punkten zu einigen. An diesem Montag beginnt bei der Weltklimakonferenz in Ägypten die zweite und entscheidende Verhandlungswoche.

Möglichst bis Freitag soll eine Erklärung der knapp 200 teilnehmenden Staaten stehen, die das Pariser Klimaabkommen von 2015 mit konkreten Schritten untermauert. Damals hatte sich die Weltgemeinschaft darauf geeinigt, die Erderwärmung auf unter zwei Grad oder besser 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Doch bislang nehmen die Staaten Kurs zu einer 2,5 Grad wärmeren Welt.

Es stellt sich also für die Verhandler die Frage, wie die Lücke geschlossen werden könnte zwischen dem, was die Staaten bislang zugesagt haben, und dem, was notwendig wäre, um das Pariser Abkommen einzuhalten. Zweites zentrales Thema ist der finanzielle Ausgleich für die weltweit bereits entstandenen und in Zukunft zu erwartenden Schäden infolge der Klimakrise.