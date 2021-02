 Corona-News: Astra-Zeneca könnte EU auch im zweiten Quartal deutlich weniger Impfstoff liefern

Der Pharmakonzern Astra-Zeneca wird einem Insider zufolge wohl auch im zweiten Quartal deutlich weniger Impfstoff in die EU liefern als vereinbart. Das Unternehmen rechne damit, zwischen April und Juni weniger als die Hälfte der vertraglich zugesagten 180 Millionen Impfdosen in die Staatengemeinschaft zu liefern, sagte ein EU-Vertreter am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Sollte dies so kommen, könnte das EU-Ziel gefährdet sein, bis zum Sommer 70 Prozent der Erwachsenen geimpft zu haben.



Der britisch-schwedische Konzern habe in internen Gesprächen erklärt, im zweiten Quartal nur „weniger als 90 Millionen Einheiten“ zu liefern, sagte der EU-Vertreter, der nach eigenen Angaben in die Gespräche eingebunden war. Dies sei so nicht zu bestätigen, zitierte die Deutsche Presse-Agentur hingegen einen weiteren EU-Vertreter in Brüssel. Die Produktionsausfälle könnten theoretisch in anderen Impfstofffabriken des Herstellers wettgemacht werden. Offiziell teilte die Kommission mit, die Verhandlungen mit Astra-Zeneca über den Lieferplan liefen noch.



Eine Astra-Zeneca-Sprecherin erklärte am Dienstag, die Lieferpläne würden ständig überarbeitet und die Kommission werde wöchentlich darüber informiert. Man arbeite „unglaublich hart“ daran, die Produktivität der Lieferkette in der EU zu erhöhen und alles Erdenkliche zu tun, um die globale Lieferkette zu nutzen. „Wir sind hoffnungsvoll, dass es uns möglich sein wird, unsere Lieferungen näher an (die Vereinbarungen) im Kaufvertrag heranzubringen“, erklärte die Sprecherin. Das Unternehmen hatte bereits Ende Januar erklärt, wegen Engpässen in der Produktion in einem Werk in Belgien die zugesagte Liefermenge in die EU im ersten Quartal nicht einhalten zu können.