 Corona-News: Astra-Zeneca will doch mehr Impfstoff liefern – Biontech sagt EU bis zu 75 Millionen Impfdosen mehr zu

Ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie in China nehmen die Infektionszahlen dort wieder zu. Im Januar seien mehr als 2000 Fälle innerhalb des Landes registriert worden, teilte die Nationale Gesundheitskommission am Sonntag mit. So viele hatte es dort seit dem Ende der ersten Corona-Welle im vergangenen März nicht mehr gegeben. Nicht eingerechnet in die 2016 Fälle vom 1. bis 30. Januar sind jene 435 Personen, die infiziert aus dem Ausland eingereist sind.



Zwei Menschen starben in China an oder mit dem Coronavirus, die ersten Todesfälle in China seit Monaten. Die meisten Neuinfektionen – mehr als 900 – wurden aus der Provinz Hebei gemeldet, die an Peking angrenzt. In der Hauptstadt selbst wurden im Januar 45 Fälle bestätigt.