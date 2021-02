 Corona-News: Ausbreitung der Corona-Mutante: Bundesregierung riegelt französische Grenzregion Moselle ab

Die britische Regierung will Firmen in der Coronavirus-Pandemie weitere fünf Milliarden Pfund zukommen lassen. „Jetzt sehen wir Licht am Ende des Tunnels", erklärte Finanzminister Rishi Sunak in der Nacht auf Sonntag. Das zusätzliche Geld werde dafür sorgen, dass die Geschäfte mit Zuversicht ihre Türen wieder öffnen könnten. Sunak stellt am Mittwoch den neuen Haushalt vor. Die Regierung in London hat allein in diesem Jahr 280 Milliarden Pfund im Kampf gegen die Pandemie sowie als Steuerkürzungen ausgegeben. Da der Lockdown in Großbritannien frühestens im Sommer komplett aufgehoben werden soll, will die Regierung zunächst weiteres Geld in die Hand nehmen.