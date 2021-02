 Corona-News: Berlin: Gericht kippt Verbot nicht dringlicher Operationen – Tschechien hebt Notstand trotz Verbreitung von Mutationen auf

Die Grenzkontrollen zu Tschechien und Tirol sind nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wegen der zusätzlichen Gefahr durch Corona-Mutationen unverzichtbar. „Wir sind für ein freies Europa“, aber in der Pandemie müsse die Sicherheit oben stehen, sagte er am Freitag in seiner Regierungserklärung im bayerischen Landtag in München. Der Schutz der Grenzen und ein Einreiseverbot für Menschen ohne negativen Corona-Test sei eine ganz entscheidende Schutzmaßnahme. „Wir brauchen diese Sicherheit.“



Söder erklärte, dass nach jetzigem Stand die stationären Grenzkontrollen wohl ab der Nacht von Samstag auf Sonntag eingerichtet würden, „so ist derzeit die Planung“. Für die vielen Berufspendler über die Grenzen kündigte er eine „praxisnahe Lösungen“ an. „Einmal Ischgl reicht – lieber an dieser Stelle auf Nummer sicher gehen“, betonte Söder. Er spielte damit auf die Verbreitung des Virus in Deutschland im vergangenen Jahr durch Rückkehrer aus dem Skiurlaub in Österreich an.



Für eine Debatte über die Aufhebung von Beschränkungen für Geimpfte ist es für Söder noch zu früh. Das könne sich ändern, wenn im Sommer genügend Impfstoff für alle zur Verfügung stehe, sich einige aber nicht impfen lassen wollten, sagt der CSU-Politiker. Ob es dann noch „fair" wäre, wenn sich alle gleichermaßen an die Corona-Regeln halten müssten, sei eine „gesellschaftlich spannende Debatte", die sicher kommen werde.